Conoce la lista de juegos que llegan a Playstation Plus Extra y Premium

Como cada mes, el catálogo de PS Plus se expande con nuevos juegos para la consola de Sony, eso significa que los usuarios de PlayStation Plus Extra y Premium, obtendrán una lista bastante interesante para jugar próximamente y estas podrían ser las entregas que se unirían a este nuevo catálogo en julio.

El nuevo catálogo de PS Plus será anunciado mañana miércoles y la fuente de billbil-kun, de Dealabs, compartió parte de la lista inicial de juegos que acompañarán este servicio en PS5.

Hablamos de juegos (seis en total) que se añadirán la semana que viene al catálogo de PlayStation Plus Extra, disponibles para jugar en PS5 o PS4.

Entre ellos, el juego más destacado y que probablemente sea portada mañana es Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion, remaster del RPG de PSP precuela de Final Fantasy VII, que Square Enix lanzó en 2022.

Primeros juegos filtrados de PS Plus Extra en julio de 2024.

La lista parcial de juegos que llegarán al catálogo de PS Plus Extra este mes es la siguiente:

Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion

Remnant II

Pathfinder: Wrath of the Righteous – Enhanced Edition

Mount & Blade II: Bannerlord

No More Heroes 3

Travis Strikes Again: No More Heroes Complete Edition

También llama la atención las dos entregas disponibles en PS4 y PS5 de No More Heroes, la saga de juegos de acción de Suda51 que comenzó siendo exclusiva de Wii y luego Switch, pero ahora podrás acceder a ellos desde tu suscripción de PS Plus.

Mañana, miércoles 10 de julio, a las 09:30, hora de México, Sony anunciará la lista de juegos de PS Plus Extra y Premium, que se incorporarán al catálogo la semana que viene. Recuerda que los juegos de PS Plus Essential ya están disponibles.

SM