Con esta función de Android encontrarás tu celular perdido o robado

Probablemente, el celular es la herramienta tecnológica más importante para nuestra rutina diaria. Sin embargo, es fácil extraviarlo o sufrir un robo cuando traemos modelos recientes y algo caros.

Pero hay una nueva manera en que puedes reforzar su seguridad. En días recientes, Android presentó una nueva función para encontrar los teléfonos perdidos y te decimos de qué se trata.

¿En qué consiste la nueva función de Android?

Desde hace años, iOS habilitó su famosa herramienta "Find My Apple" y parecía que Android se había quedado atrás. No obstante, el pasado lunes anunció "Find My Device", una función similar a la que tienen los dispositivos de la manzanita. Se trata de una red de equipos interconectados, mediante los cuales se puede conocer la ubicación de otros dispositivos Android. Su característica más notable es que encuentra los celulares aunque no tengan conexión a internet.

Recordemos que anteriormente sólo era posible ver la última ubicación del teléfono cuando estuvo conectado a internet, lo cual era un doble problema cuando se le agotaba la batería o algún ladrón lo apagaba intencionalmente. Lo anterior dificultaba localizar nuestro celular, pero "Find My Device" parece ser la solución definitiva. Según Android, estas son algunas maneras en que se conseguirá la ubicación del dispositivo:

Mapa : Podrás localizar el aparto e incluso recibir indicaciones para llegar a él.

: Podrás localizar el aparto e incluso recibir indicaciones para llegar a él. Sonido : Configura tu celular para que emita un sonido y así logres ubicarlo.

: Configura tu celular para que emita un sonido y así logres ubicarlo. Luz: Se activa una notificación luminosa para saber dónde está el celular.

Se activa una notificación luminosa para saber dónde está el celular. Aparatos cercanos : Cuando estés cerca del dispositivo, podrás conseguir su ubicación geográfica.

: Cuando estés cerca del dispositivo, podrás conseguir su ubicación geográfica. Asistente de Google: Repite comandos para localizar objetos extraviados, con frases como "encuentra mis llaves".

¿Cómo activar "Find My Device" en Android?

"Find My Device" busca ser muy segura en términos de privacidad. De acuerdo con Android, para obtener cualquier información relacionada a la ubicación de los aparatos será indispensable ingresar la contraseña o patrón del teléfono, ello para garantizar el acceso únicamente del propietario.

Por otra parte, permite enviar una contraseña, patrón o mensaje corto al dispositivo extraviado y así evitar que alguien ajeno ingrese. Asimismo, los celulares tendrán la capacidad de identificar si algún Tracker Tag extraño viaja contigo o te está siguiendo.

La nueva función ya se encuentra disponible para algunos usuarios. Con base en información proporcionada por Google, "Find My Device" se puede activar en todos los celulares con Android 9 y versiones superiores, sin importar marca o modelo.



FS