¿Cómo ser más inteligente? Esto dice la ciencia

Si alguna vez te llegaste a preguntar sobre la posibilidad de ser más inteligente de lo que ya eres, debes saber que en una investigación de la Universidad de Harvard han señalado que esto sí es posible y para lograrlo solamente necesitas mejorar algunos hábitos de tu día a día.

Los investigadores Peter C. Brown, Henry L. Roediger III y Mark A. McDaniel en su libro Make it stick: The Science of Successful Learning (Apréndetelo: La ciencia del aprendizaje exitoso), compartieron una serie de recomendaciones que ayudan a mejorar la memoria, la capacidad cerebral y la agilidad, trayendo como consecuencia que la persona que los aplique aumente su inteligencia.

¿Cómo ser más inteligente?

Aprende algo nuevo para estimular la mente

Es como ir al gimnasio, el cerebro debe trabajarse y fortalecerse como si fuera un músculo. Para que esto suceda, la recomendación es acostumbrar al cerebro a adquirir nuevos conocimientos y habilidades, de esta manera se estimularán las neuronas y la comunicación entre ellas.

Repetir palabras en voz alta

Esto especialmente funciona cuando hay algo nuevo que aprender, escuchar palabras en voz alta aumenta la probabilidad de que estas sean recordadas.

Escribir y comer con la mano no dominante

Hacer actividades con la mano contraria a la dominante sirve para que la mente tenga que hacer diferentes conexiones neuronales y se agilice el funcionamiento cerebral.

Involucrar los sentidos

Un estudio realizado por la misma universidad demostró que los sujetos de estudio recordaron las imágenes que se les mostraban porque las asociaban con aromas.

El estudio mostró que las imagenes cerebrales mostraron que el córtex piriforme (la principal región del cerebro dedicada al procesamiento de los sentidos) comenzaba a activarse cuando las personas veían cosas vinculadas con olores, en especial aquellos que son agradables.

Relacionar recuerdos con información nueva

Conectar información nueva con aquella que es pasada pero importante, ayuda a tener mejor capacidd de análisis e integración de conceptos. Cuanto más vinculados estén los estímulos entre sí, mayor poder de relacionamiento cognitivo se adquiere.

Es importante señalar que los datos presentados por los investigadores se basan principalmente en la psicología cognitiva.

