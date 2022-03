Cómo saber si un celular usado es robado

El celular se ha convertido en una herramienta clave para realizar todo tipo de tareas. Y no solo eso, en muchos casos es un reflejo de las personas, razón por la cual todos queremos tener el último modelo. Pero, como la economía no siempre da para poder adquirir uno nuevo, no tiene nada de malo optar por uno usado, a menos que este sea robado. Afortunadamente hay maneras de identificar un smartphone que le fue arrebatado a su dueño.

Desafortunadamente en México es común que se comercialicen celulares robados. Es bien sabido que en diversos puntos se venden este tipo de modelos que, además de fomentar la delincuencia, pueden resultar una mala inversión pues no cuentan con ningún tipo de garantía y no se conoce el estado real del dispositivo.

De acuerdo con información del portal asesorateseguros.com, se estima que al día son robados aproximadamente seis celulares. Con base en las denuncias, la marca preferida por los delincuentes es Samsung Galaxy, lo que se entiende debido a que es la más comercializada en México; en segundo lugar se encuentran los iPhone de Apple.

Sobre las zonas en donde se registra más este delito, la Ciudad de México, el Estado de México y Puebla son los estados en donde hay más denuncias. Lamentablemente muchos de los robos se realizan con violencia, pues de 21 mil 722 casos registrados en 2018, 13 mil 199 fueron con agresión.

También hay que señalar que es en el transporte público en donde se roban más celulares. Por lo anterior la recomendación es evitar usar el teléfono en la calle o zonas poco seguras.

¿Cómo identificar un celular robado?

La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas busca hacer conciencia sobre los riesgos de adquirir un celular de segunda mano e invita a los usuarios a revisar si el dispositivo tiene reporte de robo.

Los pasos a seguir son muy sencillos:

Ingresa a la herramienta del Instituto Federal de Telecomunicaciones (www.ift.org.mx/usuarios-y-audiencias/consulta-de-imei).

Ingresa el Identidad Internacional del Equipo Móvil (IMEI por sus siglas en inglés) del celular que quieres adquirir. No te olvides de dar clic en la casilla de “no soy un robot”.

A continuación el sistema te mostrará si el dispositivo tiene reporte de robo.

Cabe mencionar que el servicio es gratuito, está dirigido únicamente a usuarios con teléfonos celulares que operan en México y está limitado a 2 consultas al día.

¿Cómo saber el código IMEI de un celular?

Como te darás cuenta es importante que conozcas el código IMEI de tu celular para que, en caso de robo, puedes bloquear el dispositivo y generar el reporte para prevenir que alguien más lo compre.

El código IMEI consta de 15 a 17 dígitos mismos que se asignan con base a elementos como el modelo y país de origen.

Para obtenerlo debes marcar *#06# en la pantalla de tu teléfono, como usualmente harías para realizar una llamada. De inmediato te aparecerán dos códigos de barras con una serie numérica cada uno; el primero corresponde al IMEI del dispositivo, y el segundo al número de serie.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones recomienda que el IMEI sea almacenado en un sitio seguro y de fácil acceso para que en caso de extravío, robo o pérdida pueda solicitarse que el equipo sea bloqueado, para evitar que sea utilizado o vendido.

En caso de que ya hayas perdido el equipo y no hayas guardado el IMEI te compartimos que puedes encontrarlo en la caja del equipo o en la factura. Si no cuentas con esos elementos hay otras opciones.

Si tu celular es Android, desde tu navegador, ingresa a la herramienta “Encontrar mi dispositivo” o “Página de control de Google” e inicia sesión con el correo que tengas asociado al teléfono. Verás información general sobre el equipo como modelo y nombre. A un costado encontrarás un ícono circular con un signo de admiración dentro. Da clic y a continuación te aparecerá el código IMEI.

Si tienes un iPhone entra a appleid.apple.com desde un navegador web e inicia sesión con el Apple ID que utilizas en ese equipo. Selecciona el dispositivo del que quieres conocer el IMEI y en seguida te será proporcionado en pantalla.

¿Cómo bloquear un celular con el IMEI?

Si desafortunadamente pierdes o te roban el celular no te olvides de bloquear el equipo, para ello tendrás que ponerte en contacto con tu prestador de servicios móviles y proporcionar datos como el número telefónico, nombre del propietario y serie numérica perteneciente al IMEI.

Con lo anterior el teléfono quedará bloqueado para realizar llamadas, enviar mensajes o utilizar aplicaciones, además de que será levantado un reporte por robo, dificultando que pueda ser usado con normalidad por alguien más.

¿Te gustó este contenido?