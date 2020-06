Cómo saber si me bloquearon de WhatsApp

Una ruptura romántica, terminar mal con un integrante de algún equipo de trabajo o simplemente recibir mensajes no deseados, puede provocar que terminemos bloqueando a alguien de redes sociales, o en WhatsApp.

Pero así como podemos bloquear, nosotros podemos ser bloqueados y muchas veces ni siquiera lo notamos, aunque algunas otras lo sospechamos. Y es que resulta que hay algunas señales inequívocas de que fuimos bloqueados.

Estas deben ser acumulativas, es decir, todas deben manifestarse a la par, pues la presencia de solo una podría deberse a la configuración de privacidad del usuario con el que nos queremos contactar. Aunque también cabe la posibilidad de que dicha persona haya cambiado de chip y de celular.

No ves las actualizaciones de su foto de perfil

Si bien es posible que simplemente hayan decidido bajar su foto de perfil, no cabe duda que resulta extraño que alguien no agregue aunque sea una foto un actor, mascota o algo que permita identificarlo, por lo cual esta es una gran señal de alerta.

Solo aparece una palomita cuando le envías mensajes

De acuerdo con la página oficial de WhatsApp, todos los mensajes enviados a un contacto que te ha bloqueado se quedan con una sola palomita es decir, solo aparece que tu mensaje fue enviado, pero nunca la segunda, la cual indica la entrega de tu mensaje. Así que si tus textos sí llegan o incluso son dejados en "visto", es probable que esa persona solo haya pospuesto su respuesta para más tarde.

En este sentido hay que agregar que el hecho de que no aparezcan las dos palomitas puede deberse a que la persona no está conectada a la red y por ende no recibe tus mensajes, de manera que tal y como te dijimos al inicio, solo debes preocuparte si este punto se cumple en concordancia con los otros.

Adiós llamadas

Si los puntos anteriores se cumplen y además te es imposible realizar una llamada a esa persona, lamentamos decirte que es casi seguro que el contacto que sospechabas que te había bloqueado, realmente realizó tal acción.

jb