¿Cómo activar el modo amor secreto en WhatsApp

San Valentín o el Día del Amor y la Amistad es la fecha ideal para expresar nuestros sentimientos a aquella persona que tiene nuestro corazón. Si se trata de un amor secreto, puedes hacerlo sin que nadie se entere por medio de WhatsApp.



Lo primero es que debes aprender a utilizar algunas actualizaciones que implementó WhatsApp el año pasado y que probablemente no conocías. Esta opción es la de dar "Me gusta" y añadir menciones privadas a los estados de WhatsApp, lo que también se conoce como el modo "amor secreto", como le han apodado los usuarios de la aplicación de mensajería.



¿Cómo usar el modo "amor secreto" de WhatsApp?



Una forma común de interactuar con otras personas desde WhatsApp es por medio de los estados. Estas personas pueden ser amigos, familia, pareja o incluso la persona que te gusta.



Para ello, WhatsApp ha implementado el modo "amor secreto", que consiste en dar "Me gusta" en los estados, añadir menciones privadas y también poder compartir un estado en el que te mencionen.



El objetivo de WhatsApp es permitirles a los usuarios "llegar a las personas que más les importan con facilidad".



Pasos para activar el modo "amor secreto":



Dar me gusta a estados de forma privada



Para esta opción, tienes que acceder a un estado de alguno de tus contactos y dar me gusta tocando el botón de corazón verde.



Según WhatsApp, los "Me gusta" en los estados son privados y no se contabilizan, por lo que la persona cuyo estado le diste "like" podrá verlo en la lista de espectadores.



Menciones privadas en WhatsApp



Para esta opción, solo basta con que subas un estado y, antes de publicarlo, deberás dar clic en el símbolo de arroba (@) en el área del texto.



2. Después podrás acceder a tu lista de contactos guardados, solo selecciona a las personas que deseas mencionar y listo.



Es importante resaltar que solo puedes hacer 5 menciones por estado. Y ninguno de tus contactos podrá ver a quiénes mencionaste en dicha historia.



Además, la persona que reciba la mención podrá compartir la misma historia en su propio estado si así lo desea.



Estos beneficios que WhatsApp ofrece a sus usuarios para poder interactuar entre sí son la oportunidad perfecta para utilizarlo en este Día de San Valentín.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *





AS