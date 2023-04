Los celulares son una parte indiscutible de nuestras vidas. Ahí guardamos fotos, momentos, recuerdos, conversaciones: toda nuestra información privada.

Son tan importantes, que hay personas que renunciarían a Netflix e incluso a las relaciones sexuales, pero no a sus celulares. Hace unos días se cumplieron 50 años de la creación del celular. Martin Cooper realizó la primera llamada telefónica desde un celular el 3 de abril de 1973 mientras caminaba por la Sexta Avenida en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.

En ese entonces solo se concebía como un dispositivo que permitiera hacer llamadas en cualquier lugar, pero con el paso de los años se convirtió en una herramienta cada vez más sofisticada y prácticamente imprescindible, al menos así lo demuestra un reciente estudio.

Las personas no pueden imaginar su vida sin el celular

Foto de Jonas Leupe en Unsplash

Para ilustrar la importancia que el celular tiene en nuestra vida diaria, Sinch, compañía de marketing conversacional, realizó una encuesta para demostrar cuán vitales son los teléfonos móviles en nuestras vidas. Los resultados arrojaron que el 72% de las personas no podrían imaginar pasar más de un fin de semana sin su teléfono móvil; el 56% dijo que no soportaría más de 24 horas; 42% dijo que 4 horas o menos; y el 8% dijo que su dependencia es tal que no pasaría más de 15 minutos sin su smartphone.

Con base en las respuestas anteriores se prevé que la tecnología de telefonía móvil, en los próximos 50 años y más, seguirá siendo el lugar de referencia para comunicarse con amigos, familiares y empresas. Y es que actualmente las personas esperan poder conversar fácilmente entre sí y con las empresas en todos los canales móviles y digitales, quieren experiencias personalizadas de las marcas a las que compran y comunicarse con ellas en los canales que elijan en cada etapa de su viaje de compra.

Usuarios dispuestos a renunciar al sexo antes que al celular

Foto de Karsten Winegeart en Unsplash

Queda demostrado que el celular es una herramienta indispensable en el día a día de las personas, pero ¿a qué grado? De acuerdo con la encuesta llevada a cabo por Sinch el 41% de los usuarios preferirían dejar el gimnasio a su celular. Lo que es más, 1 de cada 4 millennials dejarían la televisión e, incluso, 22% de los encuestados de la generación Z comentaron que dejarían de tener sexo antes que renunciar a sus teléfonos móviles. "Este estudio subraya la importancia del teléfono móvil para nuestra vida cotidiana, con muchos usuarios preparados para renunciar a sus cosas favoritas en lugar de sus teléfonos", dijo Robert Gerstmann, cofundador de Sinch.

No obstante, los usuarios sí imaginan una vida sin celulares, pues consideran que serán reemplazados por nuevas tecnologías como la realidad virtual. La mayoría de los encuestados imaginan que en 50 años el texto, el chat, el correo electrónico, la voz y el resto de las herramientas que usamos en los smartphones se trasladarán al metaverso. Incluso hay quienes predicen que seremos uno con la tecnología.

El 28% espera que los implantes móviles que se conectan a internet compartan pensamientos. La encuesta, además de hacer énfasis en la importancia de los celulares, también es un llamado para que las empresas entiendan que los consumidores quieren comunicarse tal como lo hacen con sus amigos, a través de conversaciones fluidas mediante múltiples canales.

FS