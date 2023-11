¿Cargas tu celular al 100%? Quizás no sea buena idea

Cuando se trata de cuidar y extender la vida útil de tu celular, hay un sinfín de advertencias y recomendaciones en Internet. Incluso algunas de ellas, reafirman creencias que especialistas ya han desmentido una y otra vez.

Mantener la carga de tu batería cuando ya ha excedido el 100% es un hábito que, a simple vista, no podría traer consecuencias negativas para tu dispositivo. Sin embargo, grandes corporativos tecnológicos como Huawei se han pronunciado en contra.

¿Eres de las personas que deja cargando su celular aun cuando la batería está completa? Te contamos qué dicen los expertos tecnológicos sobre eso.

¿Por qué no cargar tu celular cuando ya está al 100%?

Así es, cargar tu batería al 100% y mantenerla enchufada podría no ser una buena práctica para tu dispositivo. Algunos especialistas y fabricantes advierten sobre los daños que podría provocar. En su Centro de ayuda, Huawei aconseja a sus usuarios “mantener el nivel de la batería lo más cerca posible del rango medio (30% a 80%)”, ya que ayuda a prolongar su vida útil. En ese sentido, invita a no caer en los extremos, es decir, no dejar que la pila se agote o se exceda por completo.

Por lo mismo, la compañía china recomienda desconectar su celular cuando ya esté completamente cargado. Dejar enchufado tu dispositivo podría generar problemas como la carga prolongada o el envejecimiento de la batería. Llegar al 100% podría convertirse en un problema si antes se había descargado completamente. De acuerdo con Google, es un mal hábito dejar que la batería de tu celular pase de 0 a 100% y viceversa.

De ahí que sugiera en su Centro de ayuda que “no es necesario que le enseñes” ese tipo de hábitos a tu dispositivo. De igual forma, advierte que algunos teléfonos pueden calentarse cuando están enchufados, por lo que no deberías dejarlos "cargando más de lo necesario”. De hecho, los dispositivos inteligentes más actuales cuentan con funciones de carga de batería optimizada, las cuales les ayudan a establecer un límite que suele rondar el 80%.

Sin embargo, varias marcas especializadas en tecnología resaltan sobre los riesgos de mantener la batería de tu celular en los límites, ya que este tipo de prácticas daña su vida útil.

Eso incluye la descarga completa. Samsung sugiere no consumir la batería a menos del 20%. Aunque anteriormente se recomendaba agotarla en su totalidad, la compañía surcoreana aclara que ese era el caso de dispositivos más viejos y no debería aplicarse a los celulares actuales.

FS