Un cohete de Blue Origin sin tripulación se estrelló poco después del despegue el lunes en el oeste de Texas, sur de Estados Unidos, dijo la compañía espacial de Jeff Bezos, que agregó que la cápsula pudo separarse del resto del lanzador.

"Mal funcionamiento del lanzador durante el vuelo no tripulado de hoy", anunció primero la empresa, antes de precisar que el sistema de eyección de la cápsula si funcionó como se esperaba. "No hubo heridos", precisó Blue Origin.

Booster failure on today’s uncrewed flight. Escape system performed as designed. pic.twitter.com/xFDsUMONTh — Blue Origin (@blueorigin) September 12, 2022

El video no muestra lo que ocurrió con el lanzador que "cayó a tierra" escribió la empresa, y que en caso de éxito debería haber vuelto y aterrizar con suavidad. La cápsula no tripulada llevaba únicamente material de investigación para la misión llamada "New Shepard 23".

El organismo regulador estadounidense de la aviación civil (FAA) anunció el bloqueo de cualquier nuevo despegue mientras se realiza una investigación.

"La cápsula aterrizó de forma segura mientras el lanzador cayó a tierra en la zona de riesgo designada", escribió la agencia federal.

Esta era la misión número 23 de la empresa y la primera en terminar con un incidente. Un golpe duro para la empresa de turismo espacial que dirige el fundador de Amazon.

MA