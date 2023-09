Así puedes saber quién te bloqueó en WhatsApp

Siendo usuario de WhatsApp, seguramente varias veces te has preguntado cuántas personas te tienen bloqueado en WhatsApp y quiénes son.



Si quieres averiguar con exactitud cuántas personas y quiénes te han bloqueado de WhatsApp debes saber que no existen funciones en la aplicación para saberlo, así que no te dejes engañar, ¡pero sí existen algunas pistas! Según el Centro de Ayuda de WhatsApp hay algunos puntos que te pueden ayudar a saber si una persona te bloqueó:

-No puedes ver su información de última vez, ni su estado en línea.

-No puedes ver las actualizaciones en su foto de perfil.

-En los mensajes que envíes verás solamente un tic (mensaje enviado), pero nunca el segundo (mensaje entregado).

-No podrás llamar al contacto.

Debes tener en cuenta que hay algunas personas que no tienen activa la función de última vez o estado en línea, y que tampoco podrás ver la foto de perfil de las personas que no te tienen agregado.

Así que, si piensas que alguien te tiene bloqueado de WhatsApp, debes comprobar que se cumplan todas las señales que te presentamos en la lista.



FS