Así puedes hacer un video para dar abrazos con inteligencia artificial

Recientemente, se volvió muy popular en redes sociales crear un breve video de un abrazo entre dos personas, el cual se puede crear con imágenes de nuestros seres queridos a través de Inteligencia Artificial (IA).

Cada vez avanza más la tecnología y en esta ocasión la IA nos permite crear imágenes o videos con personas que apreciamos, quienes quizá se encuentren lejos de nosotros o ya no están a nuestro lado, permitiendo tenerlos presentes como si fuera un recuerdo y aún estuvieran aquí.

Por ello te compartimos el paso a paso para crear breves videos de abrazos.

Así puedes hacer un video para dar abrazos usando la IA

En un primer paso necesitarás elegir las fotos de las dos personas que deseas aparezcan en el video. Es importante que las fotos que escojas sean de buena calidad y que las personas estén en posiciones que faciliten la edición, es decir, que la foto haya sido tomada aproximadamente a la misma distancia.

Después, ambas fotos las convertirás en collage, puedes usar programas gratuitos como Canva, incluso algunos teléfonos ya cuentan con edición de collage dentro.

Aunque existen diversas plataformas para crear video con IA una de ellas es Pixverse , la cual te permitirá crear imágenes estáticas a video animado, necesitaras registrarte.

Cuando ya estés dentro de la plataforma, necesitarás darle indicaciones en texto, pero en inglés, puedes poner “Person on the right hugs the person on the left, and the person on the left hugs the person on the right.” Para especificarle a la IA que haga el pequeño video del abrazo.

Posteriormente, deberás seleccionar una duración del video, de entre cinco a 10 segundos.

Genera el video y descarga. También podrás compartirlo en tus redes sociales si así lo deseas.

Finalmente, el tiktoker @xrivel compartió un video sobre cómo realizarlo.

