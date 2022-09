Apple: Iphone 14, ¿Qué esperar del evento de presentación?

Apple realizará un evento presencial e y transmitirá el programa en línea, similar a lo que hizo con WWDC en junio.Se tiene considerado que la firma dirigida por Tim Cook podría presentar tres nuevos modelos de Apple Watch e incluso un par renovado de auriculares AirPods Pro.

iPhone 14 Pro y Pro Max tendrán algunas actualizaciones

Apple, por supuesto, revelará el nuevo iPhone 14 este 7 de septiembre, pero es probable que el modelo estándar no sea la estrella del espectáculo. Se espera que el iPhone 14 Pro y Pro Max traigan la mayor parte de las funciones nuevas y emocionantes. Se esperan tres características importantes en el 14 Pro y Pro Max: una pantalla siempre activa personalizable; una cámara trasera de 48 megapíxeles con un sensor más grande ; y una pantalla que elimina la muesca en favor de recortes de cámara más pequeños.

Nuevos colores para el iPhone: azul y morado oscuro

El teléfono también debería obtener un chip de procesamiento A16 actualizado y potencialmente tener dos nuevos colores: azul y morado oscuro. También se rumorea que admitirá un cargador más rápido de 30 W (pero es probable que el teléfono en sí aún no venga con USB-C), así como comenzar con 256 GB de almacenamiento, un salto desde el piso de 128 GB que tienen los modelos Pro y Pro Max anteriores. También se ha especulado que la línea Pro tiene biseles más delgados y baterías más grandes.

Es una lista sólida de nuevas características que Apple puede usar para justificar un aumento de precio rumoreado para sus iPhone de gama alta. Sin embargo, no parece que la versión estándar del iPhone 14 venga con muchos cambios importantes. Se espera que la mayor actualización del modelo no Pro sea la introducción de una pantalla más grande de 6,7 pulgadas en el iPhone 14 Max, si es que se llama así. El supuesto empaque del teléfono de la fábrica de Apple indica que la compañía podría estar planeando cambiar la marca "Max" en el modelo estándar de iPhone por "Plus", un apodo que Apple no ha usado desde el iPhone 8 Plus.

Al respecto, el analista Ming-Chi Kuo indicó que el iPhone 14 (más el Pro y Pro Max) también pueden tener una mejor cámara para selfies que usa enfoque automático. En cuanto al rendimiento, es probable que el iPhone 14 base use el mismo procesador A15 que se usa en la serie iPhone 13. Y si eres un amante de los teléfonos pequeños, lamento decir que es probable que un nuevo Mini no aparezca este año.

FS