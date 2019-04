Aplicación para aprender historia, ganadora del Talent Hackatón 2019

El proyecto "Aventuras Biográficas", una aplicación educativa que busca enseñar historia a alumnos de preescolar, primaria y secundaria, ganó la final del Talent Hackatón 2019 y se llevó un premio adicional por 250 mil pesos.

Tras ser el mejor desarrollo del área "Educación de calidad", promovido por Amazon Alexa, la tecnología de reconocimiento de voz de Amazon, el proyecto realizado por César Millán y Luis Fernando Moncada fue considerado como la idea más innovadora del Hackatón celebrado en esta edición.

"Nuestra aplicación es un punto intermedio entre un videojuego y un audiolibro", explicó César Millán, líder de la iniciativa. "Beneficiará potencialmente a 25 millones de estudiantes".

"Creemos que el Santo Grial de la educación es la motivación, y por eso, nosotros buscamos el aprendizaje tangencial, que busca que los estudiantes se motiven a aprender a través de una inmersión completa a la vida de los personajes que ellos quieran conocer", complementó Millán.

Aunque se habló de que el Hackatón de este año recibiría ideas para solucionar con tecnología doce problemas de la agenda para el Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), finalmente sólo se recibieron 50 proyectos en siete áreas: educación de calidad, reducción de las desigualdades, producción y consumo responsables, trabajo decente, salud y bienestar, industria y alianzas para lograr los objetivos (éste último un área especial organizada por la empresa Bosch).

En total, participaron más de 500 personas en el Hackatón y los nueve retos de desarrollo tecnológico anunciados por empresas e instituciones de gobierno.

Proyectos ganadores por Track o Área, cada uno recibió 100 mil pesos en premio, y el ganador del Hackatón recibió 250 mil pesos más:

Área: "Educación de calidad" (Amazon Alexa)

Aventuras biográficas: Aplicación para aprender historia. GANADORA DEL TALENT HACKATÓN.

Área: "Reducción de las desigualdades" (Citibanamex)

MiLana: Aplicación móvil que enseña al usuario a ahorrar mediante retos o pruebas.

Área: "Alianzas para lograr los objetivos (Bosch)

Chatbot para Bosch

Área: "Producción y consumo responsables" (Sauza)

Cauzapp

Área: "Trabajo decente y crecimiento económico" (Grupo Modelo)

Modelo estadístico de crecimiento económico.

Área: "Salud y Bienestar" (HCL)

You Can Help: Es una aplicación que brinda descuentos en tiendas y viajes a personas que decidan respaldar proyectos ambientales o hagan acciones para mejorar el medio ambiente.

Área "Industria, innovación e infraestructura" (Bosch)

ANDEPRO: Es una aplicación de inteligencia artificial que detecta anomalías y funcionamientos erróneos en las máquinas de una empresa industrial.

JM