Un libro para comer de manera sana

Erradicar por completo a los postres de la dieta pensando que se tendrá una mejor alimentación es un concepto errado para Alma Obregón. La chef, originaria de Bilbao, España, a través de su más reciente publicación “Repostería sana para ser feliz”, ofrece toda una centena de posibilidades en pasteles, galletas, hot cakes, budines y muffins que contribuyen de una manera equilibrada y responsable al comer diario.

La creadora de la plataforma “Alma’s Cupcakes” comparte un peculiar recetario en el que no solo explica de manera breve y clara los procedimientos para la elaboración de los postres más tradicionales, también ofrece sugerencias de ingredientes poco convencionales que ayudan a reducir la cantidad de calorías al utilizar alimentos como avena, miel natural (de abeja, agave o maple), por ejemplo, así como platillos dulces libres de huevo, sin gluten, azúcar y lácteos.

“Lo más difícil cuando haces un libro es seleccionar tu contenido, en este caso saber cuáles recetas dejaría fuera. Ahora decidí incluir recetas muy fáciles y rápidas de hacer en el día a día, para toda esa gente que tiene muchísimo trabajo y no tiene tanto tiempo para cocinar”, explica la chef en entrevista. También detalla que las recetas expuestas también están pensadas para disfrutar en diversos momentos del día, pues hay acompañamientos de desayuno o comida, barras energéticas caseras y smoothies que bien pueden servir para una cena ligera por la noche, por ejemplo.

Erradicar prejuicios

El diseño del libro, respaldado por Editorial Planeta, plantea breves reseñas de Alma Obregón sobre las instrucciones de preparación, así como explicaciones muy concisas sobre las propiedades de algunos ingredientes a los que aún se les tiene muchos prejuicios sobre su uso y forma de consumo.

“Me di cuenta que a veces obviamos a determinados ingredientes que tenemos en la despensa y no sabemos de qué otras formas utilizarlos, hay gente que aún le tiene miedo a ciertas recetas. Mi idea es facilitarle la vida a quien quiera explorar nuevas cosas, que no se complique. Me gusta que la gente haga sus recetas en casa, que sepan que otros ingredientes pueden usar o reemplazar si no encuentran el que desean”.

Alma Obregón puntualiza que si bien la mayoría de las recetas contienen ingredientes populares y fáciles de adquirir, es importarte conocer antes las propiedades y diversas facetas que puede ofrecer, como la chía, una semilla muy utilizada en el agua fresca de limón, pero que al plantearla como licuado o smoothie puede ser un choque fuerte de sabor para un paladar que no está acostumbrado.

“Puedes empezar con recetas más conocidas que tu paladar ya conozca para cuando comiences con nuevos ingredientes el cambio no sea tan brusco”.

Del blog a la TV

Alma Obregón es española de nacimiento, y comenzó su carrera como repostera mientras estudiaba un doctorado en Alemania.

Mientras buscaba preparar un cupcake sin mácula, fue que decidió contra sus experiencias en un blog que de inmediato se hizo popular. Al día de hoy, su proyecto suma más de 750 mil visitas mensuales. También ha llevado sus recetas a la televisión: participó en el programa “Blogueros Cocineros”, de Canal Cocina. Después tendría su propio programa “Especial Cupcakes”. Recientemente estrenó “Dulces con Alma”, donde propone recetas originales y al alcance de todos.