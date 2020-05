Tips de belleza para lucir increíble en una videollamada

Las videollamadas se han convertido en la mejor herramienta para “estar cerca” de nuestra familia, amigos y sobre todo continuar en contacto en nuestro trabajo durante estos días de cuarentena. Uno de los principales temores de las mujeres es lucir mal ante la cámara, por lo que te presentamos algunos trucos para que resaltes y te veas impecable.

La luz: Es sin duda el factor más importante. Bien dicen que no hay mujer fea sino mal iluminada. Por ello, se recomienda evitar las luces que te reflejen a los costados del rostro o desde atrás, piensa que la luz frontal es la más favorecedora. Al momento de hacer tus videollamadas, puedes ponerte delante de una ventana, ya que esa luz te dará directamente en el rostro. La iluminación será uniforme y tus facciones se verán más naturales.

Ángulo y plano: Apuesto a que más de una vez te has sorprendió al abrir la cámara frontal de tu teléfono. Pues sucede que cualquier ángulo que nos quede por debajo de la línea de visión, normalmente no será favorecedor. Entonces, debes hacer que la cámara te enfoque a la misma altura de tus ojos o ligeramente por encima, esto afinará tu rostro. Por el contrario, si la pones hacia abajo, resaltará la papada.

Otro factor igual de importante y que va casi de la mano con el anterior es la distancia de tu rostro con la cámara. Cuanto más cerca estés de la cámara, menos favorecedor será porque el lente distorsiona el rostro cuanto más cerca esté del objetivo, por ello, si te acercas mucho, la nariz o boca se verán más grandes, y lo mismo pasará con otras partes de tu rostro.

Look y maquillaje: Afortunadamente las videollamadas sólo transmiten imágenes del pecho hacia arriba, claro a menos que te muevas, pero es importante que utilices tops de colores claros o brillantes y optes por tonos blancos o grises. Además de que estos ayudarán como reflectores de la luz, te ayudarán a suavizar tus rasgos. Evita los tonos muy oscuros, ya que estos endurecerán tus facciones.

Recuerda que no se debe cargar mucho la piel, además de que no hay necesidad de cargar tanto el maquillaje puesto que pasarás el resto del día en tu casa, sólo necesitas pocos productos y tonos naturales. Al maquillar tus ojos, enmarca la mirada pero sin exagerar ni usar los ahumados. Finalmente, anímate a pintarte los labios de rojo, le dará un toque lindo a tu make up.

JL