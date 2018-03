"Tiempo compartido", una tragicomedia ansiosa y desesperada

El director Sebastián Hofmann plasma en su nueva película “Tiempo compartido”, una visión sobre el consumismo capitalista que se escuda en lograr una falsa felicidad. El cineasta toma como contexto a las empresas hoteleras que venden contratos -casi de por vida- de tiempos compartidos a las familias; incluso se interesa en el tema a partir de sus experiencias personales que lo remontan a su infancia, y también las propias de sus actores Luis Gerardo Méndez, Miguel Rodarte y Andrés Almeida, quienes presentaron en el FICG este filme que se prevé llegue a las salas de cine en el segundo semestre del 2018.

“Tiempo compartido” está contendiendo en la categoría de mejor película por el Premio Mezcal de este festival que está desarrollando su edición número 33. “Queríamos que la película se sintiera hiperreal, y a través de la colorimetría de la película, resaltamos la ansiedad de los personajes y de la historia” destaca el director.

Para Luis Gerardo fue interesante acercarse a nuevos roles, ahora con “Andrés” -su personaje- es un padre de familia un tanto paranoico que considera que “Everfields International” -la cadena hotelera- le quiere quitar a su familia.

“Cada personaje es diferente, te exige algo distinto, en este caso me interesaba mucho explorar la neurosis de un padre de familia que tiene un hijo pequeño, que su esposa viene saliendo de una depresión, y curiosamente tenía un par de amigos que estaban en esa situación. Mi personaje tiene esta desesperación por tratar de pasársela bien, es un hombre que está muy ansioso”.

“Tiempo compartido” es una comedia negra que tiene pinceladas de cine de arte a través de la fotografía, la edición y la escenografía, pero también tiene la cualidad de ser un proyecto comercial que se distingue del cine actual que está haciendo el país.

Con la participación de RJ Mitte

El actor, modelo y conferencista, RJ Mitte, quien se hiciera famoso por la serie de “Breaking Bad”, hace una participación especial en este largometraje, él es quien prepara a los oradores para vender los tiempos compartidos, tiene el discurso de la falsa felicidad que buscan los turistas ‘incrédulos’. El director reconoce no haber visto la serie de RJ por eso no tenía referencias sobre su trabajo a partir de ese proyecto, más bien se interesó en él a partir de las conferencias que brinda sobre superación, pues tiene parálisis cerebral leve y cuando quería ser actor, le dijeron que no podía lograrlo por tener este obstáculo en su vida, sin embargo, ahora es un hombre exitoso.

