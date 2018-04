"¡Son tan buenos con nosotros"!

Agobiados por las ya largas campañas, disfrazadas de ante campañas y otras designaciones estériles pero costosas y con la amenaza de incremento de la actividad de miles de candidatos, aspirantes, burócratas y demás ralea; pensaba no hablar de ellas, y lo haré sólo circunstancialmente ya que creo que de entre los meros candidatos, no de los comparsas, difícilmente alguno podría sacar un burro de una milpa.

Sin embargo noté una situación en que los hechos coinciden en los niveles federal, estatal y municipal y es algo que si no fuera dramático sería cómico y es el hecho de que todos, absolutamente todos creen verdaderamente que han hecho grandes cosas por el país, el estado y los municipios y su gran obra no es reconocida por la ciudadanía a pesar de que ellos sean tan buenos y se sacrifiquen tanto por nosotros.

No voy a discutir si todas esas grandes y trascendentes obras se hicieron, ni si se hicieron honestamente, no; es más que conocido que, yo opino que, prácticamente todas las obras de gobierno (en todos sus niveles y partidos o anti partidos) están mal hechas y las que no lo están, por excepción, son excesivamente costosas, lo que no es lo peor, lo peor del asunto es que curiosamente coinciden en que la gente no las aprecia y eso ha provocado en los tres niveles de gobierno se haya desatado una intensa campaña publicitaria para que conozcamos sus bondades, cosa que habrá agradado a publicistas y algunos otros medios.

El gobierno federal ha desatado una multimillonaria campaña para que revisemos las maravillosas obras y logros que han hecho para nosotros y en un juicio ranchero me gustaría hacer notar que obras como el ostentoso aeropuerto, el tren Toluca- Ciudad de México y la línea tres del Tren ligero en esta ciudad, entre otras, difícilmente las veremos terminadas en esta administración. Pregunte a sus vecinos qué prefieren, si las reformas estructurales o que baje la gasolina.

El estado está en similar campaña para demostrar que somos líderes en varios temas, como la violencia, la impunidad, ciudad creativa, los pares viales, las rutas de camiones (que no autobuses) y avances tecnológicos y otras.

Y que decir de los municipios con “cambios” que la gente no percibe: apoyo a los artistas, iluminación y avances tecnológicos, presupuestos participativos, refundaciones y otros muchos.

Usted elija el tema porque como he dicho no voy a criticar las obras, vamos a suponer (aunque me digan palero) que todas las mencionadas y muchas más están bien hechas y se hicieron con limpieza y de buena fe, porque nuestros epónimos gobernantes son limpísimos.

Entonces, si se hicieron tantas obras ¿ por qué los pobladores de este país no lo perciben ? ¿ no cabe la posibilidad que en los tres niveles de gobierno se hayan equivocado al diagnosticar lo que era necesario? Lo que a la gente realmente le interesa.

Y no desconozco que en los tres niveles de gobierno, son millares los reconocimientos internacionales que han recibido por sus buenas obras ( que muchos creemos son probablemente comprados) .