San Luis Potosí, divina sorpresa

Al menos una vez al año me gusta viajar a algún lugar que no haya visitado con anterioridad. Es esa sensación que de vez en vez necesitamos experimentar, de ser pioneros, de convertirnos en aventureros. Perderme en ciudades o pueblos que me resulten tan misteriosos como fascinantes es algo que me pide el alma, y en cuanto tuve unos cuantos días libres, la brújula apuntó directo a la ciudad de San Luis Potosí.

¡Hey, lo sé!, muchos no tendrán este destino como primera opción en la mente. Pero vale la pena. No es playa ni Pueblo Mágico, pero ofrece un encanto, calidez y sabores asombrosos. Su bello Centro Histórico en cantera, la música de sus calles y el aroma de su gastronomía entran en el corazón para no salir jamás. Llegué con todas las preguntas y partí sembrado de certezas.

San Luis Potosí nació con vocación minera y luego por su ubicación privilegiada (prácticamente en el centro del país), se volvió en un punto clave para la industria y el comercio. Esta prosperidad queda reflejada en su primer cuadro, siempre vibrante y bellamente adornado con impresionantes moles de cantera, avenidas bien trazadas y un amplio sentido de la hospitalidad.

Tengo la sensación de que una de las mejores formas de conocer un destino es paseando por su Centro. La urbe Potosina presume uno de los corazones urbanos más hermosos de México. Su gigantesca catedral (consagrada a la Virgen de la Expectación), es un magnífico ejemplo de arquitectura barroca y la maestría de los canteros mexicanos. Su fachada rosa y gris brilla de forma espectacular bajo el Sol. Seguramente notarás que sus dos hermosas torres son de color diferente, esto es porque la Sur data de 1730 y la Norte de 1910, agregada para celebrar el Centenario de la Independencia. Su interior ofrece una espectacular muestra de arte Novohispano.

El día de mi llegada, no me resistí a la tentación de comprar un café y disfrutar la espectacular vista que ofrece la catedral, mientras de fondo escuchaba un encantador son huasteco.

Explorar la ciudad

Haré una confesión: Me gusta caminar, y caminar mucho. Así que no me pesó caminar desde la central de autobuses de San Luis Potosí hasta su primer cuadro. Quienes conocen esta metrópoli pueden que piensen con razón que estoy loco por haber recorrido todo eso (y con la maleta encima), pero también es cierto que me dio la oportunidad de descubrir muchos rincones hermosos.

La primera postal que me llamó la atención fue la Alameda Juan Sarabia. Este gigantesco jardín al aire libre es un punto de encuentro para los habitantes, orgullosos de que uno de los apodos de la urbe sea “La ciudad de los jardines”.

La Alameda es un punto de referencia perfecto para los visitantes primerizos, pues a un costado de ella se encuentran tres lugares altamente turísticos: El Teatro de la Paz, El Museo Nacional de la Máscara y el Museo del Ferrocarril.

El Teatro de la Paz, inaugurado en 1894, es una de las joyas arquitectónicas de la ciudad. Sus bellas columnas estilo corintio dan la bienvenida a los viajeros, e incluso sus escalinatas son disputadas artistas urbanos, quienes suelen montar espectáculos al aire libre.

El teatro y la Plaza del Carmen, punto de encuentro. EL INFORMADOR / F. González

El interior del teatro es un espacio que se puede describir con una palabra: Espectacular. Remodelado en 1965, tiene capacidad para 1450 personas. Su excelente acústica lo convierten en el escenario cumbre para la cultura de ese Estado y del país. En la página culturaslp.gob.mx, podrás encontrar la agenda de eventos que ofrece en el mes.

El Museo Nacional de la Máscara ya es un tesoro desde la fachada. Levantado primero como mansión, ha sido sede del ministerio público y también del Consejo de Minería y Telégrafos. Desde 1982, es museo, y es una parada infaltable para todo visitante. El horario es de 10:00 a 15:00 horas de martes a viernes y el costo de entrada es de $20 pesos. Si quieres usar tu cámara (incluyendo el celular), te van a cobrar $10 pesos más.

Como su nombre lo indica, aquí encontrarás una impresionante colección de máscaras, la más grande de México, compuesta por 1300 piezas, provenientes de todo el país, desde prehispánicas hasta coloniales. Ojo, pues también ofrece exposiciones temporales, con colecciones que provienen de distintas partes del mundo.

El Museo del Ferrocarril se encuentra en una antigua estación de trenes que fue remodelada con maestría. Sus tres salas ofrecen un magnífico resumen de la historia de este transporte (clave en el desarrollo potosino). El Museo abre de martes a viernes de 09:00 a 18:00 horas y la entrada general tiene un costo de $25 pesos.

Museo del Ferrocarril. Un buen lugar para pasar el día. EL INFORMADOR / F. González

Otro punto infaltable en todo paseo es la afamada Caja de Agua, que se encuentra sobre la Calzada de Guadalupe. Almacenaba el agua del manantial de la Cañada del Lobo desde 1835. Aunque ya no guarda agua, su belleza es motivo de orgullo para los potosinos.

Pero ya hace hambre, ¿vamos a comer?

Los sabores

La mesa en San Luis Potosí es rica en cuanto a los platillos que ofrece, y hay uno que tenía ganas de probar: Sus afamadas enchiladas. Acompañadas de guacamole y crema, son una delicia suprema. Realmente abundan en la ciudad las opciones para disfrutarlas, y aquí la invitación es aventurarse a donde te lleven tus sentidos.

Fonda Orizatlán, una de las mejores opciones gastronómicas de la ciudad.

¿Recomendación personal? Ve a Fonda Orizatlán (calle Pascual M. Hernández 240, muy cerquita de la Caja de Agua). Su comida huasteca es exquisita desde el desayuno hasta la cena. Pocas cosas tan deliciosas como una pan tradicional como su café de olla mañanero. Otro platillo presente en las calles de la ciudad es la tuna, perfecta para ir “picando” mientras exploras este destino.

Descanso

Hotel Real Plaza. Cómodo, cerca del Centro y con excelentes instalaciones. Cuenta con piscina. D: Av. Venustiano Carranza 890. T: 01 444 814 6969.



Gran Hotel Concordia. En pleno Centro histórico. Habitaciones limpias con gran servicio. D: Calle Morelos No 705. T: 01 444 274 0870.



Hotel NH San Luis Potosí. Cómodo, familiar y bien conectado con los principales puntos de la ciudad. D: Av Venustiano Carranza 1460. T: T: 01 444 123 6500.