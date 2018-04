Narrar lo fantástico desde lo cotidiano

Eduardo de Gortari publicó el libro de cuentos “Himnos”, donde explora la ciencia ficción en un contexto cotidiano. Lanzado por la editorial tapatía Paraíso Perdido, este libro se une a su bibliografía compuesta por “Singles”, “La radio en el Pecho”, “Código Konami” y “Los suburbios”.

El autor platicó sobre el origen de estos relatos: “Es un libro que empecé a escribir en 2013, de ese entonces datan los primeros cuentos. Se llevó mucho tiempo, no tenía pensado que sería una colección unitaria. Cuando empecé a notar las coincidencias de los cuentos decidí que era momento… Es un libro de ciencia ficción y fantasía, aunque con la particularidad de que me esforcé de que todas las historias le sucedieran a gente real, común”.

Para dotar la narración de esa perspectiva más realista, el escritor eligió bien el perfil de sus personajes: “No héroes sorprendentes o héroes increíbles que encontramos en otros libros o en las películas: un astronauta mexicano, una chica que tiene que evitar que una plaga de hormigas se coma su ciudad”.

En cuanto al resto de su literatura, Eduardo abundó en sus inicios: “Yo empecé escribiendo canciones para los grupos de rock que he tenido. Eso derivó en escribir poemas”. Su primera publicación fue dentro de ese género, en 2008. De su labor en el verso, agregó: “Lo que disfruté mucho hacer fue escribir versiones, cóvers de canciones que me gustaban mucho: uno de mis primeros libros se trató de eso. Es ‘La radio en el pecho’ (Tierra Adentro)”.

La música es una constante en sus narraciones, pues igualmente está presente en “Himnos”: “Siempre he escrito sobre música; ‘Los suburbios’ gira alrededor de ‘The Suburbs’ de Arcade Fire, y lo conecto con cosas que vi, experimenté y me inventé sobre mi propia adolescencia. ‘Himnos’ no son historias verídicas, pero está la conexión musical de forma innegable. Es la música como pretexto para hablar de otras cosas”.

A la par de las canciones, hay otras referencias a la cultura popular que han enriquecido la pluma de Eduardo de Gortari: “Me influyó más para escribir las películas que vi en la infancia y la adolescencia, los cómics que leí, los videojuegos que jugué. Eso me influyó mucho más que los meros libros. Obviamente sin formación lectora no ocurre nada”. En ese sentido, el autor comentó su formación lectora, que comenzó leyendo Poe, Verne y Lovecraft: “Ahora en mi canon personal está Pynchon, Philip K. Dick, Julio Cortázar, Kerouac, el Quijote, Sor Juana, Garcilaso”.

Su inclusión en el catálogo de la editorial es una meta cumplida: “Me hacía ilusión publicar en Paraíso Perdido. No conocía a los editores hasta que llegué a Guadalajara. Que me edite alguien que no me conoce es un privilegio. Fue parecido a la experiencia chilena: también publiqué en una editorial independiente”.

Sus planes a mediano y largo plazo incluyen varios proyectos literarios, al mismo tiempo que desea importar su libro publicado en Sudamérica: “Me interesaría mucho que se lograra una versión mexicana de ‘Los suburbios’. El libro se consigue con mucha facilidad en Chile y en Latinoamérica… Pero sus libros no llegan a México. El reto para mí ahorita es una reimpresión. Ahora trabajo en un par de proyectos de novelas, tal vez me lleve más tiempo del que hubiera esperado. Son proyectos que se van a concluir, pero en esta ocasión son los proyectos los que dictan el tiempo, no yo”.

