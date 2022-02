Mujeres en la ciencia: Resistencia en el siglo XXI

Actualmente, las mujeres dedicadas a disciplinas científicas, tecnológicas, de ingeniería y matemáticas son minoría. Desde la infancia a las personas se les asignan roles de género que influyen tanto en su desarrollo personal como profesional. Esto repercute en las dinámicas dentro del salón de clase y pone en desventaja a las estudiantes. Por ejemplo, se cree que existe una brecha intelectual natural entre hombres y mujeres, y que estas últimas deben esforzarse más para compensar su “inferioridad intelectual”. El éxito de un hombre se atribuirá a su genialidad, y el de una mujer a su organización y disciplina.

La desigualdad también se ve reflejada en la convivencia escolar y laboral. Escuchar chistes misóginos y recibir algún tipo de acoso de parte de profesores o compañeros resulta habitual. Denunciar estos comportamientos usualmente deriva en ser señaladas y etiquetadas, lo cual agrava la segregación.

Es común que una mujer que se dedica a una disciplina tan demandante como lo es la ciencia se enfrente ante la disyuntiva de elegir entre una familia y una carrera fructífera: si desea destacar en su área debe duplicar su esfuerzo para compensar “el tiempo perdido” en el cuidado del hogar.

La limitada representación femenina en la ciencia también se debe al robo de propiedad intelectual. Por ejemplo, los descubrimientos de Rosalind Franklin sobre el ADN se le atribuyen a Watson y Crick, Mileva Marić fue desacreditada por Einstein, y al hablar de fisión nuclear Lise Meitner nunca es mencionada. Ya muchas han sido invisibilizadas.

A pesar de ser sistemáticamente relegadas del ejercicio intelectual, las mujeres han fracturado las barreras impuestas y revolucionado la ciencia en sí. Aún queda un largo camino por recorrer, y es crucial identificar los desafíos existentes para poder erradicarlos y finalmente brindarles a las mujeres la justicia que se les debe.

Carmen Sofía Vergara Interián

Reconocer nuestra propia invisibilidad significa encontrar el camino hacia la visibilidad

Mitsuye Yamada

ECOS DEL DEBATE

“La suspensión de becas CONACYT por embarazo”

De pequeña se sentía lejano poder ser científica, no sabía a qué se debía este sentimiento solo que se sentía casi imposible serlo. Hoy en día sé que ese sentir lo causa el efecto Matilda. Esto se refiere a como durante la historia de la ciencia, los descubrimientos de las mujeres han sido atribuidos a hombres. El hecho de suspender becas a mujeres embarazadas prueba como este efecto, hoy en día sigue afectando, borrando oportunidades y nombres de mujeres científicas.

Alejandra Hoyo Reyes Robles

Un embarazo no debería de ser obstáculo alguno para cumplir tus metas. Las becas CONACYT son apoyos con el objetivo de contribuir al desarrollo científico y tecnológico, y honestamente yo no veo cómo un embarazo puede interferir en esto. Estas becas deberían de ser repartidas a aquellos que desean seguir estudiando, sin importar su género, identidad, si quedaste embarazada o no por cualquier circunstancia, etc. No se debería de excluir a alguna persona con el deseo de seguirse superando solo por un embarazo.

Andrea Carolina Ruvalcaba Del Castillo

Escucha de viva voz a los líderes sociales compartir, en una entrevista, algunas de sus experiencias

El camino de una mujer en la ciencia

Ximena Cruz

ENTREVISTA

En el mundo de la ciencia es seguro que existen muchas mujeres brillantes, en esta ocasión hablaremos y reconoceremos la trayectoria de quien es una entusiasta por naturaleza, que busca que haya accesibilidad y aprovechamiento de los recursos de manera sustentable y equitativa para lograr un mejor mundo a través de la tecnología. Nos referimos a Ximena Cruz, Developer Relations en Software Guru, ingeniera en mecatrónica por el TECNM campus Veracruz, Embajadora Regional de Technovation Girls Veracruz Chapter y Chair en IEEE WIE Sección Veracruz. Colabora en comunidades, mentora, organizadora de eventos tecnológicos; fomenta el movimiento STEM/STEAM y cultura maker para reducir la brecha de género y digital a través de espacios.

Al hablar de Ximena, hablamos de alguien que sabe y tiene claro que no hay un valor único que la guíe en su vida, sino que son varios los que han influido en la misma, sin embargo, la constancia es uno de los más importantes ya que, dice, podemos llegar a tener motivación y una gran cantidad de valores positivos, pero a veces si nos empezamos a sentir mal o nos desviamos de nuestros objetivos o nuestro camino, la constancia es la que nos va a levantar y nos mantendrá como personas responsables, equitativas y justas entre muchos otros valores.

Ximena admira cómo las y los jóvenes aplican la ciencia y tecnología sin perder la humanidad, así como su energía y la facilidad que muchos tienen para expresarse, ya que como ella menciona, nos expresamos de diferentes formas para manifestar la creatividad, innovación, nuestros pensamientos y sentimientos, y tiene mayor admiración toda vez que forme vamos creciendo, los prejuicios también van en aumento, y estos mismos hacen que nos limitemos.

Considera que, a lo largo de su vida han influido muchos consejos, sin embargo, uno de los que más peso han tenido ha sido el de aprovechar los privilegios para dar voz a las y los demás, ya que “a veces damos una opinión basados en nuestros privilegios o estamos en una burbuja y a veces los llegamos a ver como un todo.

Mayormente depende mucho de la situación en la que te encuentras, la posición y los privilegios con los que cuentas en ese momento, y esto tiene sus dos caras. El lado negativo: cuando se llega a ese punto donde empiezas a dudar de ti mismo, te preguntas por que no estás haciendo equis cosa y comienza la comparación. El lado positivo: cuando te das cuenta de lo que tienes, y que eso te va a ayudar a potencializar tus habilidades, te han llevado a donde te encuentras, pero más allá de eso, puedes aprovecharlos para apoyar a tus compañeros, amistades o personas que quizá no conozcas, pero sabes que necesitan de ese impulso y no lo tienen”.

Ahora bien, al platicar sobre su trayectoria como mujer en el mudo de la ciencia, menciona que uno de los grandes retos que las niñas y mujeres tienen en la actualidad son los estereotipos, los prejuicios y ciertos paradigmas en los cuales, dependiendo de dónde estemos o hacia dónde queremos ir, casi siempre vamos a encontrar un bloqueo, sobre todo social y, esto no es para nada nuevo, por ejemplo, los famosos “techos de cristal”, por lo que les aconseja que lo intenten y lo prueben. “Hay un montón de ramas, siempre va a haber lugar para nosotras, y si no sabes, no te preocupes, porque nadie nace sabiendo y conforme vas avanzando vas conociendo, y vas a encontrar un sinfín de aliados y aliadas que pueden apoyarte con dudas que tengas, pueden compartirte materiales de los cuales puedes aprender. Pero si vas a aprender que sea en comunidad, no tengas miedo y si tienes bloqueos, pide ayuda”.

Mensaje súmate Mar Adentro

“Primero queridas niñas y mujeres estamos en una buena época en la cual hay muchos movimientos de mujeres que quieren ayudarte te invito a que intentes, pruebes, aprendas conozcas y lo hagas como una niña con mucho orgullo porque este mundo va a seguir cambiando y va a necesitar de ti para hacer de ello uno más diverso, inclusivo y equitativo.”

VOLUNTADES

Historias de éxito que trascienden

Silvia Linda Torres Castilleja

Uno de los grandes secretos a voces existentes, es que, en muchos ámbitos, incluida la ciencia, se pueden encontrar grandes perfiles femeninos. Mujeres que han llegado muy lejos, y han dejado su huella como base o ejemplo para todos los demás que vamos detrás. No cabe duda, por desgracia, que para conocer a muchas de estas mujeres hay que googlearlas para poder nombrarlas, pero esto no es sinónimo de que sus logros sean poco relevantes, al contrario, nos llevamos gratas sorpresas al ver los caminos que han trazado y las huellas que han dejado.

Silvia Linda Torres Castilleja es un gran ejemplo de lo mencionado. Ella es una notable mexicana, que, entre varias razones, ha destacado por ser la primera mujer a nivel nacional que obtuvo un doctorado en astronomía. Cabe mencionar que también obtuvo el galardón L’Oréal Unesco por parte de la ONU en el rubro de “Mujeres de la ciencia”, esto debido a sus investigaciones en torno a la composición química de las nebulosas planetarias; fue presidenta de la Unión Astronómica Internacional, así como coordinadora del Año de la Astronomía en México.

Es considerada una de las científicas mexicanas con mayor reconocimiento a nivel internacional por sus investigaciones sobre la materia interestelar, por ello, entre muchas otras razones, es un orgullo mexicano y sin lugar a dudas un gran ejemplo para todas las niñas y mujeres, sobretodo, para aquellas que buscan forjar su camino en la ciencia y que tienen claro que el único límite es el espacio.

Mar adentro propone

Para leer

“Por qué las mujeres salvarán el planeta” escritor por varias Autoras son ensayos y entrevistas que no sólo quieren provocar una reflexión, sino también una acción colectiva para cambiarlo todo.

Para saber

Katherine Johnson es una matemática cuyos cálculos han sido fundamentales para la exploración espacial de los Estados Unidos.

Para Conocer

La Asamblea General de Naciones Unidas el 22 de diciembre de 2015 decide proclamar el 11 de febrero como el día internacional de la mujer y la niña en la ciencia.