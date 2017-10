Los viajes en el tiempo de Luis Panini

Luego de publicar “Las espirales del tiempo” en 2016, Luis Panini lanza este año “La oscuridad paralela”, segunda parte de la trilogía “Los Cronopolios”. Una historia de magia, amistad y aventura, en esta segunda entrega hay una evolución de los personajes, al presentarlos por el narrador un año más tarde.

De los orígenes de esta historia de largo aliento (500 y 370 páginas los primeros tomos, todavía con la tercera parte por publicarse en 2018), Panini platicó: “Esta idea llegó de imprevisto, después de que me di un golpe en la cabeza. Tuve un sueño, aunque no fue exactamente la historia que me propuse escribir, hay algo de ese sueño, como de germen de la historia. Comencé a tomar muchos apuntes. Siempre he sido un lector asiduo de fantasía para jóvenes y niños, además de lecturas de adultos. Me propuse escribir un libro, pero inmediatamente supe que la historia daría para más. Creció a dos libros y finalmente fueron tres”.

Desde el comienzo de la historia, el lector descubre que Lucas Arcos, protagonista de la trilogía y habitante de Ciudad Atemporia, es asiduo lector de libros antiguos. No son estos las únicas referencias literarias en “Los Cronopolios”, pues la prosa de Panini posee guiños a otras obras: “Mi formación como lector pasa a los libros. Me ha proporcionado muchas referencias, trato de incluir algunas de ellas. Los lectores las disfrutan: rememorar a través de una lectura una lectura pasada”.



Retroalimentación con lectores

A propósito de los lectores, Luis ha recibido el comentario positivo de los jóvenes que ya leyeron el primer tomo de la saga y aguardan las siguientes entregas: “Lo puedo ver en redes sociales por la cantidad de mensajes que me llegan de parte de lectores. Que piden que ya se publique otra parte, o tienen preguntas sobre la historia… Y está siendo leído por la audiencia a la que está dirigido. Pero también me ha sorprendido recibir mensajes de adultos que están leyendo la historia y están satisfechos. Era un objetivo de la editorial: al saber que no era necesariamente un libro para una audiencia, que puede seducir a lectores jóvenes y adultos por igual, desde la portada hay un tratamiento distinto para llamar la atención de un mayor número de lectores. La historia así lo requiere”.

En ese sentido, Luis Panini aboga por ponderar positivamente la literatura escrita para niños y jóvenes: “Se ha ninguneado un poco a la literatura infantil y juvenil, pero hay grandes obras. Aportan los mismos valores y la misma calidad que un libro pensado para adultos, están pensados de una manera estrictamente literaria”.