Los platillos que nos dieron patria

Una de las mejores maneras de “viajar” es con la comida. Detrás de un platillo siempre hay una historia, que refleja la personalidad de la región donde surgió. En nuestro país, la vastedad de la oferta culinaria es de una dimensión sobresaliente, por ello el chef Aquiles Chávez alista ya una segunda temporada de “Aventura Gastronómica”, a estrenarse el próximo viernes 8 de noviembre (22:00 horas) a través de la señal de paga Sony.

El chef nos adelantó sobre la vocación de este programa y esta segunda temporada: “Es una temporada cortita, de seis capítulos. Hacemos un recorrido por el país, desde Chihuahua hasta la Riviera Maya, tras la búsqueda de ingredientes, de platos y de cocineros para mostrar esta maravilla que tiene México”.

Para enriquecer la experiencia, en cada capítulo al chef lo acompañan otros colegas: “Lo que sumamos es contar siempre con un chef invitado, con un amigo o amiga. Vamos de la mano con ellos en este recorrido por el país”. Esta nueva serie de aventuras comienzan en Jalisco: “Arrancamos en Guadalajara; tenía años sin cotorrear con el chef Poncho Cadena. Todo fue hecho con base en los amigos, en los personajes, con los chefs invitados”.

El chef Chávez aclaró que la elección de estos destinos turísticos para explorar la gastronomía no fue por calidad, pues todo el territorio mexicano tiene algo que ofrecer: “No los escogemos por su importancia gastronómica, porque cada uno de los Estados del país tiene mucho. No hay una Entidad en el país donde se coma mal, u otra donde se coma ‘más mejor’, como dicen. En todos se come maravillosamente bien, y muy distinto uno del otro”.

Sobre la dinámica de los episodios, Aquiles adelantó: “Es probar un plato de la región, para al final del día con respeto interpretarlo. Por qué se come, cómo se prepara, quiénes lo hacen. El plato es el detonador de todo lo que ocurre en el show. La idea es que lo descubramos juntos. No necesariamente son platillos de fiesta, pueden ser del día a día, pero llenos de sabor y con todo un trasfondo”.

Para esta temporada, “escogimos uno del Norte, otro del Centro, del Altiplano, Bajío y otro del Sureste. No corresponde a que se coma mejor que en otros lugares, eso sería una irresponsabilidad, denotaría que no sé de la cocina mexicana. Fue un tema personal de ‘me gustaría ir con fulano a cocinar’. Nos guiamos por los chefs de estos lugares, no tanto por la comida per se”.

Los sitios que visita para cocinar con otros chefs son Quintana Roo, Nayarit, Veracruz, Chihuahua, Chiapas y Jalisco. En ese viaje de seis escalas “consignamos lo maravilloso y bendecidos que somos los mexicanos con nuestros lugares, con la cocina y con la gente. Consignamos también que el mexicano es bueno, trabajador, que le echa ganas. Descubro paisajes que no conocía, me doy el lujo de conocer tal o cual lugar”.

El rostro de los chefs

Además de presentar los lugares y los platillos, “Aventura Gastronómica” nos deja conocer de cerca a los profesionales de la comida: “Descubrimos a los cocineros más allá de la cocina, con el lado humano. Para grabar un capítulo pasábamos 4 o 5 días. Ese tiempo conviviendo con un chef los conocemos más allá del fogón y la cocina”.