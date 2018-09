Los mexicanos más enfilados a Playoffs en la Gran Carpa

Ya viene el festín beisbolero más esperado en la llamada Gran Carpa del Rey de los Deportes, que inicia los primeros días del próximo mes de octubre una vez que concluyendo septiembre finalice la agenda ordinaria de encuentros del calendario de esta temporada 2018 de las Grandes Ligas.

Son en número significativo los peloteros mexicanos que están enrolados en escuadrones de los que ya puede señalárseles como con lugar seguro en la fiesta grande de las Ligas Mayores en esta campaña, y entre ellos figura el serpentinero derecho relevista de mediano y largo aliento Héctor Velázquez Aguilar, quien milita y sobresale con los Medias Rojas de Boston, equipo con el que debutó apenas la temporada anterior en la que al igual que la actual se ha desempeñado suficientemente bien, pero destacando ya ahora siendo considerado un serpentinero bastante confiable para los patirrojos, ya que el aún joven monticulista oriundo de Ciudad Obregón ha mostrado sobrada calidad y será bien aprovechado por su equipo, el que además de haber asegurado estar en Playoffs, es firme candidato a llegar hasta la batalla por la Serie Mundial siendo hasta ahora el mejor conjunto en cuanto a sus números de éxito de entre todos los conjuntos de las Ligas Mayores y que además está a un breve lapso de consolidarse como el mandamás de la División Este del moderno circuito, superando a sus acérrimos rivales, los Yankees de Nueva York, que deberán conformarse por quizá pronto asegurar el espacio para pelear por el lugar comodín o wild card de la Liga nueva.

Otro de los que estará en Playoffs es el experimentado serpentinero zurdo sinaloense Óliver Pérez Martínez, tanto por sus cualidades y el buen momento de actuación deportiva beisbolera por el que atraviesa, como porque su actual escuadra, los Indios de Cleveland, ya aseguró su lugar en la Postemporada al amarrar el liderato de la División Central del joven circuito y no obstante su reciente integración con la tribu del norte apenas a mediados de la actual campaña, el colmilludo oriundo de Culiacán está mostrando su gran valía como relevo corto de contención y situacional, siendo baluarte en el bullpen de los étnicos.

También en la Liga Americana, pero en la División Oeste, puede casi asegurarse tiene un espacio en Playoffs el equipo de los Astros de Houston, ya que encabeza con paso muy firme la División occidental del nuevo circuito y tiene enormes posibilidades de culminar así como líder el calendario ordinario de la actual campaña de las Ligas Mayores, dejando en el camino al liderato divisional a los Atléticos de Oakland, mas estando ambos escuadrones con la franca posibilidad de amarrar un espacio en la campal por la famosa wild card de la moderna Liga sea quedando en primer o segundo lugar de la zona occidental del circuito. En Houston descolla sobremanera y salvo alguna situación extraordinaria estará en Postemporada el joven lanzador cerrojero José Roberto Osuna Quintero, ya que es indudable que el chamaco sinaloense ha superado bien las secuelas del conflicto extradeportivo que le aqueja desde inicios del mes de mayo y le provocó severa larguísima sanción no pudiendo jugar por casi dos meses en forma oficial en cotejos de Ligas Mayores y es por mucho de los pitchers más confiables para su equipo y de los mejores peloteros mexicanos en la época actual.En Oakland está brillando el poderoso toletero Khris Adrian Davis Alarcón, pues el aún joven jardinero nacido en California de madre mexicana de raíces y crianza en Sonora y Baja California es el líder de bambinazos en relación a las dos Grandes Ligas con 43 conectados al 15 de septiembre pasado.

Aunque como se ha dicho, Yankees de Nueva York está aún con ligera posibilidad de aún aspirar a ganar su División, lo cierto es que todo apunta a que Boston logrará el banderín de la sección oriental de la Liga Americana y los mulos del Bronx estarán conformándose con estar en el cotejo único por la obtención del lugar comodín quizá disputando ese espacio ante Oakland o tal vez en una sorpresa de último momento casi imposible frente a Mantarrayas de Tampa Bay, de ahí que casi puede decirse que Yankees tendrá al menos alguna acción en Playoffs y con los neoyorquinos milita el joven serpentinero veracruzano Luis Enrique Cessa Gasperín, que lleva un desempeño de altibajos en la actual campaña no obstante ser un pelotero de gran calidad, de ahí que quizá pueda ser prescindible para Yankees en los Playoffs.

En la Liga Nacional sólo pueden sentirse muy cerca de participar en Playoffs muy pocos peloteros mexicanos, en razón de su buen desempeño y adecuado momento de eficacia, además de las posibilidades amplias de sus equipos y son el lanzadores zurdo regiomontano Jorge Alberto de la Rosa González, que está con Cachorros de Chicago, que aunque frágilmente lidera la División Central del viejo circuito un poco adelante de Cerveceros de Milwaukee -siendo que ambos equipos son casi seguros de estar en la pelea por el lugar comodín a pesar de no triunfar en su zona- y el experimentado lanzador relevista corto coahuilense Joakim Agustín Soria. Es de advertir que el también pitcher zurdo Jaime Omar García no tiene seguro el que Cachorros lo preserve en su roster en Postemporada, ya que el tamaulipeco ha estado en medio de altibajos.

A pesar de estar pelando fuerte el liderazgo en la División Oeste de la Nacional, Dodgers de Los Ángeles padece incertidumbre ya que se no lograr título divisional tiene riesgo de no alcanzar espacio en la pelea por el comodín y por ende no tienen gran seguridad de estar en Playoffs los peloteros mexicanos enrolados en Los Ángeles, que son el joven pitcher Julio César Urías -recién reactivado- y el nivel jardinero Alexander Brady Verdugo.