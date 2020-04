Los mejores looks para hacer home office

Luego de que la actriz Eva Cedeño consiguiera su primer protagónico en la novela “Te doy la vida” junto al actor José Ron, la mexicana está en el centro de atención. Y no es para menos, su increíble belleza y talento conquistarán los corazones de todos los mexicanos. Y en esta cuarentena nos inspiramos en su estilo relajado para vernos bien en aquella junta inesperada o en la reunión digital con amigas a través de nuestra computadora o teléfono celular. Por ello, hemos elegido los mejores looks de Eva para lucir en cuarentena. Recuerda, puedes inspirarte en ella y utilizar una prenda igual o parecida.

Look en mezclilla

ESPECIAL

No hay nada más cómodo que las blusas de mezclilla. Más si la combinas con zapatos cómodos o prendas realmente frescas como unos culottes o quizás unos shorts. Lo importante es saber complementar este tipo de prendas, pues el color azul a veces suele ser muy simple y, si tú eres una mujer extrovertida, entonces deberás conseguir un accesorio como un maxi collar en tonos neón o una mascada con estampado floral.

A rayas

ESPECIAL

Aunque no lo creas, los looks a rayas seguirán en tendencia hasta el 2021. Puede ser que debido a la temporalidad las prendas cambien. Elige prendas en tonos brillantes como amarillo o rojo, verás que no te arrepentirás.

Playeras estampadas

ESPECIAL

No hay prenda más cómoda que una playera. Dale un giro con un estampado divertido. No olvides combinarlo con unos jeans o unos shorts. Recuerda, estar en casa no es sinónimo de estar en fachas, por ello debes hacer lo que esté en tus manos para lucir increíble así sea en tu sala o en tu recámara.

Suéter y jeans = conjunto ganador

ESPECIAL

Si donde vives hace frío en las noches y tienes una reunión digital con tus amigas, un suéter de punto con un recogido y jeans será lo mejor. (Además este look lo puedes llevar también por las mañanas).

Accesorios

ESPECIAL

Si ya tienes definidos tus outfits pero no sabes cómo combinarlos. Te presentamos las mejores opciones. Una diadema XL así como unos aretes y lentes pueden ser las mejores piezas para hacer de tu look un atuendo de 10. Si estás en una junta y decidiste salir al patio, los lentes estilo aviador son los mejores. Te verás fabulosa y sin perder ese toque chic.