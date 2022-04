La prensa, el soporte de la democracia

La libertad de prensa es crucial para la democracia, pero hoy en día, la cuestión es más compleja que nunca. El martes 3 de mayo celebramos el día de la libertad de prensa y es un buen momento para reflexionar sobre dos cuestiones: no está muy claro quién es la prensa y no está muy claro que la libertad de prensa está garantizada.

Sobre lo primero, la era de las redes sociales nos ha permitido compartir información a un ritmo nunca antes visto, y ahora es mucho más fácil que antes sumarnos a la discusión pública de los hechos. Si antes era sencillo identificar qué periódicos y estaciones de televisión eran fuentes adecuadas de información, ahora no lo es tanto. Ciertos intelectuales como Umberto Eco dirían que un mundo donde todos pueden opinar es un mundo invadido por necios. Yo no estoy de acuerdo, me parece que el valor democrático de la libertad de expresión es expandido por las redes sociales, pero que esto tiene el precio de que los consumidores de noticias tenemos una responsabilidad más grande de discriminar la información.

Sobre lo segundo, México se encuentra en una situación trágica. Somos el segundo país con más periodistas asesinados. Esto representa un fracaso por parte del estado, y una afrenta a la democracia. Es en este contexto donde la prensa alternativa cobra más relevancia. Porque no es deber solo de los periodistas cuidar la democracia, ni cuidarse a sí mismos. Hoy en día todos somos parte de la prensa, aunque sea un poquito, y nos toca sumarnos al reclamo para que se detenga la violencia contra los periodistas ya mismo.

Valoremos a la prensa y valoremos nuestra democracia.

Pablo Zayas Morales

"El perio dismo es un lugar de lucha política... Inevitablemente".

Judith Butler

ECOS DEL DEBATE

“Los medios de difusión como impulsores del cambio”

Para innovar el cambio basta con hacer una publicación en medios masivos de comunicación; estos buscan ser el factor clave de la metamorfosis que vivimos cada día. No confundamos el desarrollo con el cambio, pues los medios tienen la cualidad de ser un arma de doble filo que, en vez de encaminarnos al progreso, nos retrocedan a creer falsas verdades. Los medios buscan impulsar el cambio y muchas veces lo consiguen, sin embargo, no debemos confiar a ciegas en ellos.

Frida Amaya Torres, participante de Mar Adentro

Actualmente los medios de difusión fungen de una manera determinante en la opinión pública, tienen un papel de suma importancia en la distribución de información, el pueblo es cada vez mas activo en temas de difusión debido a las diferentes plataformas que hoy en día se usan, las personas comparten su opinión, distribuyen las noticias y alzan su voz promoviendo un cambio en la forma en la que se difunden las notas, se hacen más sólidas y se busca un mismo objetivo.

Guadalupe Alatorre, participante Mar Adentro

“Sin periodismo no hay democracia”

Gabriel Orihuela l Entrevista

Perfil: periodista independiente, profesor universitario y miembro de la red latinoamericana de periodismo colaborativo #CONNECTASHub en México.

Gabriel Orihuela tiene claro que su acercamiento al periodismo tuvo un toque de suerte, su formación no fue precisamente como periodista, sin embargo, es a través de este ámbito y de su incursión en el sistema educativo, como docente, que busca aportar su grano de arena en escenarios donde percibe situaciones de injusticia y de desigualdad.

“Soy una persona que le gusta aprender constantemente, conocer sobre más temas, tratando de entender lo que ocurre a mi alrededor”.

A lo largo de su vida, ha comprendido, gracias a la formación que le brindaron sus padres, que es importante, antes de dejar un lugar, tratar de dejarlo un poquito mejor de lo que lo encontró. Claro, no puede dejar de reconocer y agradecer la suerte que ha tenido de encontrarse a maravillosas personas en el camino.

“Yo soy un hijo de la educación pública, hasta la universidad, ya que tuve la oportunidad de tener una beca en la UNIVA, aprendí de maravillosos profesores, de las materias que me acercaron a la literatura, a la lectura.”

Pero no solo fue su formación académica, sino que en casa también tuvo la suerte de tener muchos libros, así que el tener acceso a esa información, conocer sobre las historias de vida de otras personas, de entender de qué trataba el mundo, además de todos los profesores que se encontró a lo largo de su vida, no hicieron otra cosa más que fomentar ese ánimo de tratar de lograr un impacto social.

“Lo digo con toda modestia, si logramos que una persona tenga información que lo haga tomar una buena decisión, hoy cambiamos poquito su vida, hoy será un día bien utilizado”.

El periodismo le gustó desde niño, en casa de su papá, lo primero que hacían era prender la radio, se volvió un hábito, no eran mucho de periódico, aunque paradójicamente se ha dedicado a ese medio toda su vida, “escuchábamos a esos grandes monstruos que llamamos los periodistas de la vieja guardia”.

Él ha sido testigo de los cambios y transiciones dentro del ámbito de los medios de comunicación y la manera de hacer periodismo, sin embargo, al no tener una formación disciplinaria en comunicación periodística, esa transición se convirtió en una ventaja, pues no tenía una especie de paradigma con los que luchar, a diferencia de colegas con mucha experiencia quienes, al momento de llegar las nuevas tecnologías, fue prácticamente nuevo a lo que ellos ya sabían hacer.

Dentro del marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, Gabriel comparte importantes reflexiones sobre este día y la responsabilidad que tenemos como sociedad.

“Creo que realmente esto cae en la expectativa del público. Cuando yo navego en internet ya no tengo el ánimo de informarme si no el ánimo de entretenerme, probablemente le dedique menos tiempo y seguramente no es necesario para generar las habilidades que obligatoriamente debo de tener con la información para enfrentarme a ella, generando esto fenómeno como la desinformación, lo que denominamos Noticias Falsas, la información de mala calidad”.

Pero además es importante reconocer el lazo tan fuerte entre el público, ciudadanía y los periodistas, pues considera que, si uno como ciudadano no tiene información, no puedo echar a andar nada, no puedo echar andar todo el poder que tiene como ciudadano. “Para tener una democracia verdadera, necesitamos tener un periodismo verdadero. Un día como el día de la libertad d expresión nos permite reflexionar a ambos personajes, periodistas y ciudadanos sobre nuestra responsabilidad, sobre nuestros derechos y sobre los beneficios enormes”.

Mensaje súmate Mar Adentro

“Sigan el excelente trabajo que están haciendo, tiene mucho que ver el ejercicio periodístico con lo que ustedes hacen en Mar Adentro, en el sentido en el que en ambos casos se trata de general una habilidad de pensamiento crítico, una habilidad de cuestionar la información que recibimos y analizarla… ese pensamiento crítico de no comprar a la primera los discurso que nos dicen esos actores públicos, si no realmente ponerlo en tela de juicio, de investigar y aprender a argumentar…creo que si algo es muy valiosos en estos tiempos, es discutir sin que esto implique afirmar que el punto de vista del contrario es absurdo, y otra vez, de estas prácticas que promueve Mar Adentro me parce que todos podemos como sociedad ganar”.

VOLUNTADES

Historias de éxito que trascienden

Artículo 19

Artículo 19 México y Centroamérica es una organización independiente y apartidista que promueve y defiende el avance progresivo de los derechos de libertad de expresión y acceso a la información de todas las personas.

Fundada en 1987, toma su nombre del artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual proclama la libertad de expresión.

La organización tiene su sede central en Londres y está registrada en Estados Unidos, Reino Unido, Bangladés, Brasil, Kenia, México, Senegal y Túnez. Destaca también por la investigación y seguimiento de la situación del periodismo en México denunciando secuestros, asesinatos y las amenazas recibidas por quienes defienden los derechos ambientales.

Entre las actividades que realiza están la realización de campañas para salvaguardar el pluralismo de los medios de comunicación, la independencia y la diversidad de opinión. El trabajo del Artículo 19 está organizado en cinco Programas Regionales: África, Asia, Europa, América Latina, Medio Oriente, un Programa de Derecho y un Programa Digital. Cuenta con más de 100 integrantes y oficinas regionales en Bangladés, Birmania, Brasil, Kenia, México, Senegal y Túnez. Trabaja en asociación con casi 100 organizaciones en más de 60 países alrededor del mundo.

Sin duda, organizaciones como Artículo 19 muestran el trabajo realizado por parte de la sociedad civil y pone al centro la importancia de brindar un contexto seguro para quienes ejercen la labor del periodismo.

10 notas positivas

Quintana Roo clasifica a las Nacionales CONADE en Natación Artística. UNAM crea grupos de investigación para tratar problemas sociales. Estudiantes de Irapuato van para concurso de robótica en California. Cemex busca transformar carbono en nanomateriales. Ya existe una prueba casera para la detección del VIH. Capital Mundial del Libro 2022: Guadalajara recibe estafeta de Tiflis. Darwin Enríquez, pionero latino que revoluciona el tatuaje en 3D desde Nueva York. Joven yucateco es admitido en programa de la NASA. “Checo” Pérez llega segundo en Imola de la F1. México clasifica al Campeonato Mundial de polo.

Mar Adentro propone

Para leer

“Breaking News” escrito por uno de los periodistas más destacados de nuestro tiempo, Alan Rusbridger, expone cómo la tecnología ha alterado radicalmente el panorama de las noticias.

Para saber

El 3 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Libertad de Prensa, establecido por la UNESCO en 1993.

Para Conocer

Visita el de Museo del Periodismo y las Artes Gráficas (MUPAG) ubicado en el centro de Guadalajara.