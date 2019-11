La educación como fuente del desarrollo social

La educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Paulo Freire, Educador brasileño.

La educación es la base de toda sociedad progresista, es un elemento necesario en el desarrollo de cualquier persona, con la educación se pueden lograr pequeños y grandes cambios que impactan positivamente donde quiera que se apliquen. Es lamentable que, según el Foro Económico Mundial en su reporte de 2018, México se encuentre en el lugar 86 de 140 países en materia de calidad educativa con una calificación de 57.9/100, un claro ejemplo de que al sector educativo no se le prepondera como es debido en nuestro país, es necesaria la educación para cambiar paradigmas y contribuir al crecimiento de mexicanos con pensamiento crítico, competentes y responsables.

Una sociedad basada en educación es también representación de individuos capacitados para fomentar una conducta humanitaria que lleve a relaciones de sana convivencia, logrando así una cooperación entre todos los individuos, pero más allá de hablar únicamente de una educación académica, también se debe hablar de una educación ética, una educación que impacte en un bien común basado en valores como lo son el respeto, la honestidad, la integridad, etc. Estos valores están directamente relacionados con el desarrollo de una inteligencia emocional que potencializa en las personas las capacidades de tolerancia y empatía, y así preservar el bienestar colectivo, que es algo que México necesita urgentemente, personas con educación en valores que sean capaces de verse en los ojos de los demás y recuperar la confianza y la armonía en los que nos rodean.

Para lograr ese cambio se necesita una educación integral con base en principios de paz, equidad y justicia, que lleven a la asertividad, la libertad y a contribuir al México del que debemos enorgullecernos.

Alejandra Padilla

ECOS DEL DEBATE

La educación debe fortalecer la inteligencia emocional

Es fundamental que se nos eduque emocionalmente.

Si las escuelas toman cartas en el asunto, se dará un paso enorme; ya que las cosas que regularmente aprendemos las obtenemos en la escuela.

Es necesario que las escuelas se metan de lleno a impartir educación emocional; ya que ésta nos ayudará a tener una capacidad que nos permita controlar nuestras emociones y con ello, humano expresarlas de forma asertiva.

Mariano Valle, Participante Mar Adentro

Dentro de la escuela tenemos diferentes vivencias, seguir reglas en contra de nuestros principios, la frustración de no obtener la calificación o el puesto que querías en un trabajo, el trabajar con personas desmotivadas, el manejar críticas no siempre constructivas que bajan la autoestima, y es donde entra la importancia de tener una guía para conocerte, desde tus valores, qué te motiva en la vida, manejar y aceptar nuestras debilidades para que el entorno no te haga dudar quien eres.

Kimberly García, Voluntaria Mar Adentro

Ser joven es ser agente de cambio

Entrevista a Rosa Barocio

Rosa Margarita Contreras Quintana, o Rosa Barocio como prefiere ser llamada, es autora del libro educacional “Disciplina con amor”. Ha sido maestra de prescolar y primaria, actualmente es dueña de una escuela, además, invierte su tiempo dando conferencias. La valentía es el valor que la inspira a trabajar “creo que uno necesita romper ciertas barreras, y atravesar ciertos miedos, la valentía es lo que necesita uno hoy en día ya que hay momentos donde uno quiere transformarse”.

En cuanto a su formación profesional, Rosa estudió diferentes licenciaturas antes de encontrarse con su vocación que es la educación. “Primero estudié Relaciones Internacionales, después me pasé a Sociología, luego fui a Estados Unidos donde estudié un año en la universidad de Texas en El Paso. Un verano puse una escuela de verano, y cuando tuve al grupo de niños frente a mí, dije ‘yo soy de aquí’ y a partir de ahí fue cuando me empecé a preparar como maestra. “Inicié a dar conferencias porque me gusta mucho el contacto c2on los padres y los maestros, y empecé a dar conferencias atendiendo la necesidad tanto de padres como maestros de saber relacionarse con los alumnos de manera respetuosa”.

En cuanto a las y los jóvenes, Rosa se enfoca desde la educación dada por los padres y su influencia en la vida y comportamiento de sus hijos o alumnos, “Creo que hemos dado grandes pasos para escuchar a la juventud, ahora la juventud sabe que puede expresarse, que tiene derecho, pero hace falta que los padres tomen su lugar como autoridad; los jóvenes están en la búsqueda de la felicidad y los padres quieren hijos felices entonces en búsqueda de esa felicidad es que complacen, temen a contradecirlos y el problema de esto es que no desarrollan esa tolerancia a la frustración y deben aceptar que la frustración es parte de la vida, que no todo es fácil, no pueden lograr todo a la primera, que se tienen que esforzar, que tienen que perseverar y tienen que ir consiguiendo las cosas conforme se vayan proponiendo”.

Para Rosa, la cualidad más importante para la juventud son las emociones positivas .“Cuando uno está trabajando con jóvenes, creo que lo más importantes es que tengan buen corazón porque si tienen un buen corazón, sensible, abierto, que están interesados en los demás, que tengan esa sensibilidad para tomar a otros en cuenta, no nada más tomarse a ellos mismos en cuenta, en mis conferencias hablo mucho de que uno aprenda a poner límites personales sanos, que quiere decir que yo aprenda a pintar mi raya para darse a respetar, en realidad ese es el amor a uno mismo.”

La educación, desde la perspectiva de Rosa, debe atender aspectos igual de importantes que los conocimientos técnicos, como lo es la inteligencia emocional que trabajen en conjunto adultos y jóvenes. “Mi trabajo está orientado a que los padres y los maestros encuentren un punto de equilibrio para no ser ni autoritarios ni permisivos y yo siempre digo que educación empieza con “E” de equilibrio y creo que es lo que tenemos que buscar”.

Mensaje súmate Mar Adentro

“Yo animaría a los jóvenes a poner su atención en todo lo positivo y lo maravilloso que hay a su alcance para que desde ese lugar puedan ellos salir adelante para enfrentar todos los retos que la vida les presenta. Nuestro trabajo, como adultos, es ayudar a que los jóvenes sí tengan ese deseo de salir adelante y que estén convencidos de que van a poder participar y contribuir para mejorar”.

VOLUNTADES

Historias de éxito que trascienden

María Montessori

María Montessori nació el 31 de agosto de 1870, fue educadora, científica, médica, psiquiatra, filosofía, católica devota, nacida en Chiaravalle en Italia. Estudió ingeniería a los 14 años, posteriormente biología. Más tarde entró a la Universidad de Roma para estudiar medicina, convirtiéndose en la primera mujer médico en Italia.

Representó a Italia en los Congresos de Berlín y de Londres. En 1933 se mudó de Italia a Barcelona un tiempo por tener ideas contrarías al sistema educativo, para instalarse por último en Holanda.

Se dedicó a encontrar métodos de aprendizaje para niños con deficiencias metales para que estos aprendieran a leer y escribir, desarrollando instrumentos de pedagogía que aplicó a todo tipo de niños bajo la filosofía de que “los niños se construyen a sí mismos” dependiendo del ambiente donde se impartan los aprendizajes, por lo que fundó la Casa de los Niños aplicando el método Montessori para la enseñanza.

Diez notas positivas

La Feria Internacional del Libro de Guadalajara abrirá un pabellón donde expondrá las lenguas indígenas. La Orquesta Típica de Jalisco celebra su 40 aniversario el 1 de diciembre dando un concierto en el Degollado. Encuentran la embarcación Cañonero Tampico, utilizado en la época de la Revolución. Elena Poniatowska publicará el libro “El Amante Polaco”. Descubren estudiantes de Yale el cometa 2l/Borisov que pasará a 190 millones de kilómetros de la Tierra en diciembre. Un estudio demostró que las plantas tienen memoria a través de su reloj circadiano. Psicólogos europeos afirman que los cuentos ayudan a romper prejuicios y crear empatía. El Centro Nacional para la Investigación Científica encontró en Dallol una charca con ausencia de vida microbiana. La científica mexicana Valeria Souza Saldívar fue nombrada como miembro de honor de la Academia de Ciencias y Artes en Estados Unidos. Niña de 8 años, proveniente de la colonia Tláhuac superó a Albert Einstein y Anthony Hawking en IQ, obteniendo 162 IQ.

Mar adentro propone

Para leer

“Disciplina con amor” de Rosa Barocio.

Para saber

96 de cada 100 mexicanos está actualmente estudiando en alguno de los tres niveles de educación básica.

Para conocer

La nueva reforma educativa en Jalisco busca que los alumnos sean autónomos, para que aprendan a saciar su sed de conocimiento.