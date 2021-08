Hacer escuchar tu voz

Para lograr que tu voz se escuche requieres tener claro porqué es importante que tu idea se conozca, para ello debes tener una genuina preocupación por los demás, herramientas como la lectura, hábitos de reflexión, siempre preguntar el porqué de las cosas, una mente crítica y brotará una fuente rica en propuestas para mejorar tu realidad.

Pero para llegar aquí debes saber que se presentarán barreras en tu mente como el qué dirán, mi falta de experiencia para emitir una opinión y el mal uso de las redes sociales. ¿Por qué decir que las redes son una barrera? esto se debe a que se convierten en un distractor donde la mayoría de los usuarios consume su tiempo en redes sociales con motivos de ocio y no destinan su tiempo a opinar ni reflexionar sobre necesidades sociales y mucho menos a levantar su voz ante injusticias o propuestas de valor para mejorar sus entornos.

Una vez que estemos conscientes de que esta barrera en realidad es una poderosa herramienta la convertiremos en nuestra mejor aliada para hacernos escuchar y será el mejor espacio para expresarnos como jóvenes, un espacio en donde la accesibilidad en México supera el 70% de la población de 6 años o más (según INEGI 2020) así que manos a la obra a poner a nuestras cabezas a imaginar y nuestros celulares a compartir nuestras voces que tienen mucho que aportar el mundo.

Marifer Salas Garciabada

ECOS DEL DEBATE

“Ser joven y desear cambiar al mundo es una elección personal”

Para cambiar tu vida o el mundo, antes necesitas conocerte y el porqué de tus acciones, esto te ayudará a identificar tus fortalezas, tus herramientas, el cómo solidificar tu camino hacia el cambio desde tu realidad y, conforme lo recorres, obtendrás pistas de ti mismo y lo que se necesita para continuar, por esto ser joven y desear cambiar el mundo es una elección personal que se toma todos los días al decidir qué tan lejos seguir este camino.

Cesar Ocegueda Hernández, Participante Mar Adentro

Donde la injusticia es costumbre, y la dignidad es privilegio, ser joven y buscar una transformación responsable es un deber impostergable. En el desarrollo del ser humano, la juventud se caracteriza justamente por la ruptura de esquemas y preconcepciones. Así el sujeto revolucionario por excelencia es y será el joven, pues con su vitalidad, su capacidad de traducir las ideas en acciones para construir un mundo mejor y con rebeldía encausada es que se generan verdaderos agentes de cambio social.

Paola Cosio Camacho, Voluntaria Mar Adentro

Escucha de viva voz a los líderes sociales compartir, en una entrevista, algunas de sus experiencias

Promesa de un mejor futuro

Silverio de la Rosa Muñoz

Con 22 años, Silverio de la Rosa Muñoz tiene un impulso por crecer sorprendente, siendo panelista en foros con temas de culturas indígenas, participando por el premio estatal de la juventud y debatiendo en diferentes estados. Al estar por terminar su licenciatura en enfermería se hace cada vez más evidente que este deseo por superarse no es solo para su beneficio, sino por lograr retribuir a los demás, que en sus palabras “lo que más me hace sentir es estar en el hospital, ayudar a las personas que más necesitan… con lo poquito que hago con ellos… se llevan una parte de mi con lo que dije o hice, eso me hace sentir impulso para salir adelante”, este pilar de apoyo a terceros comenta que es algo que ha aprendido gracias a su comunidad y su padre.

Silverio es parte de una comunidad indígena en Naranjito de Copal, Nayarit, viviendo con sus 3 hermanos, madre y tíos, comenta que la carencia es algo con lo que se convive diariamente en esta comunidad “desde niños le sufrimos porque no tenemos ni trabajo, ni nada… íbamos a un albergue para que nos dieran de comer”. Sin embargo, la lucha contra la adversidad que Silverio vive desde pequeño nunca lo hizo darse por vencido y lo reconocemos mientras nos narra el fallecimiento de su padre, que en ese momento “no había ni doctores, ni enfermeros, ni nadie que pudiera ayudarnos… con el tiempo pensé voy a estudiar esta carrera para ayudar a los de mi pueblo, a la comunidad”.

Teniendo el recuerdo de su padre que lo mantiene firme en su meta, a pesar de la adversidad, vemos que Silverio es un ejemplo de la verdadera motivación, persistencia y deber social por convertirse el cambio que necesitó en su vida.

En el camino escolar de Silverio no solo se enfrentó a las exigencias académicas de cada nivel, sino a una exclusión social que describe se influencio por su padecimiento de cataratas y estrabismo “desde la primaria me hacían bullying y me pegaban porque me decían tú no puedes, no eres normal” que esto solo lo motivó a demostrarles a todos que sí podría continuar, así mismo la carencia económica lo acompañó, necesitado de becas en cada nivel escolar y con determinación menciona “las personas que no tienen dinero son las que más quieren salir adelante“ aunque puntualiza que la falta de recursos sí ha frenado a personas en su comunidad “aquí piensan que terminando la prepa ahí llega el estudio”, expone con voz tenue, él comparte con ellos las cosas que aprende en la escuela y comenta “hay veces que me dicen que también les gustaría estudiar y quieren salir adelante pero no pueden”; con esto comprendemos el persistente deseo de Silverio por progresar en su vida, pero siempre volviendo con su comunidad y siendo un agente de cambio. Por ello, para Silverio el tener oportunidades “es algo muy importante… con ganas de dar algo para decir, muchas gracias porque me vas a ayudar para salir un poco adelante”.

Ahora en la universidad con becas y su familia, sigue su meta de graduarse, aunque la distancia entre su escuela y casa es otro inconveniente y sin dinero en ocasiones “es uno o dos días caminando, mi familia me dice tú puedes salir adelante y pues ahí voy poco a poco”.

Para Silverio ser joven significa “salir adelante con todas las cosas, que seas reconocido que eres un estudiante y que en algún momento los puedes ayudar”. Esperando ser un buen ejemplo para otros jóvenes de su comunidad, relata que en el futuro “lo primero es terminar mis estudios y trabajar aquí en la comunidad” deseando dar una voz justa y apoyo a todos, puesto que se rige por “esta frase; mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas pueden cambiar el mundo y me baso en eso, saco lo mejor de mí para salir adelante e intentar cambiar al mundo”.

Mensaje súmate Mar Adentro

“Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas pueden cambiar el mundo” con esfuerzo y compromiso, con paciencia todo se puede lograr, es darle y darle hasta que lo logres, nunca digas que no, porque te pones trabas y tienes que echarle todas las ganas”.

VOLUNTADES

Historias de éxito que trascienden

Red Cívica MX

Integrada por consejeros Electorales y Especialistas de las 32 entidades, Red Cívica MX apuesta por fomentar actividades educativas, culturales y artísticas para traer información cívica y oportuna a la ciudadanía con el objetivo de incentivar participación comunitaria, conciencia democrática y especialización profesional en las mismas materias, a la par de crear espacios con participación abierta a jóvenes donde pueden representar a sus regiones y dar sus testimonios.

Ser utopistas y persistentes es el espíritu que los identifica, motiva e impulsa. Construir una visión y seguirla hasta que suceda es el reto que Red Cívica MX ha tomado en acción con su compromiso hacia la juventud, apoyando a diversos perfiles dando la oportunidad de reclamar su voz como el futuro de la nación y actores de cambio, otorgando valor y reconocimiento a su palabra, con proyectos nacionales para la creación de propuestas hacia la iniciativa social y escuchar cómo esperan que los Organismos Públicos Electorales incidan para incentivar la participación política.

Esta organización ha creado una alianza por la educación cívica, propiciando la integración y colaboración de funcionarios, especialistas y ciudadanía, haciendo posible la colaboración desde organismos electorales hasta instituciones en la elaboración de programas y acciones. Un ejemplo de estas acciones son Los Encuentros Nacionales que realizan, espacios para de conocer el país desde 32 realidades distintas, intercambiando experiencias, identificando áreas de oportunidad para así crear mejores prácticas, promoviendo equidad de género e igualdad en ejercicio de derechos. Aspirando a incrementar el interés público y fortalecer el tejido social.

10 notas positivas

Primera medalla para México fue en tiro con arco por Alejandra Valencia y Luis Álvarez. Mexicanas G. Agúndez y A. Orozco ganaron bronce en salto sincronizado. La mexicana Aremi Fuentes gana el bronce en halterofilia. Laura Galván logra nueva marca mexicana en los 5000 metros planos en Tokio. David de la Mora, científico mexicano logra encapsular vitamina A en nanopartículas para uso oftálmico. Catedral en Tlaxcala, México entra al patrimonio mundial de la UNESCO. Directores mexicanos Franco y Del Paso estarán en la “Mostra de Cine” de Venecia. Mexicana Giselle Mendoza Rocha crea bioplástico con cáscaras de naranja. Alexa Moreno consigue histórica posición mexicana en la final de gimnasia. Más de 10 años después, la vacuna contra el VIH llega a Fase 3.

Mar Adentro propone

Para leer

“Persépolis” de Marjane Satrapi, libro autobiográfico que nos ofrece una visión infantil de la historia del país, su niñez y luchas por encontrarse en Europa para regresar a casa.

Para saber

El día internacional de la Juventud es el 12 de agosto.

Para Conocer

El 28% de la población indígena de 15 años o más no ha concluido su educación primaria. (INEGI, 2011)