Guadalajara en un llano

“Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí, México lindo y querido, si muero lejos de ti”

Estrofa de la canción de CHUCHO MONGE que inmortalizó JORGE NEGRETE, canción de orgullo patriota y de nostalgia en este Septiembre que recién empieza… mes de la Patria en el que conmemoramos nuestra Independencia y Libertad, mes que nos invita a querer y apreciar cada vez más las bellezas y riquezas naturales de nuestro México Lindo.

Me conmovieron las palabras del Embajador de Israel en México JONATHAN PELED, en su despedida de nuestro país el pasado 19 de Agosto; transcribo algunos renglones de su escrito:

“Shalom México, adiós. Ciertamente eres lindo y querido, siempre estarás en mis pensamientos.

Hace 4 años inicié mi propio viaje, una expedición y una aventura a esta gran tierra mexicana; llegué como diplomático y como viajero queriendo conocerte y entenderte. Fue un amor a primera vista.

México: me enamoré de tu cultura, de tus paisajes, de tu gente, cada día un nuevo hallazgo, una pieza más de tu enorme mosaico histórico… siendo representante de una antigua cultura, tuve un encuentro fascinante con tu cultura milenaria. Encuentro de civilizaciones en la que cada una hizo de la tradición un factor de atracción e impulso.

Me atrajeron tus mil pirámides, tus pueblos mágicos, tus hermosas playas con aguas verdes y azules, tus volcanes y rincones con nombres impronunciables… tu comida y tus costumbres abundantes en colores, olores y sabores… aprendí a comer picante y a brindar con un tequilita, cada mercado fue una fiesta a mis sentidos.

Descubrí un pueblo noble, sonriente y cálido con vocación de servir… Me atrapaste con tu especial sentido del humor, me enseñaste a luchar por la vida y admiré tu perspectiva… Me llevo a mi tierra muchos recuerdos inolvidables, pero sobre todo una gran admiración y amor por este tu país. México, recuerda que cuentas con un verdadero y eterno amigo en Israel, te reconoceré en cada una de tus canciones y de tus platos típicos.

Me despido de ti hoy, gracias México Shalom, ciertamente eres lindo y querido”.

Ilustradoras palabras del exembajador sobre este nuestro México, donde el mexicano se caracteriza por sus valores humanos, sus tradiciones, su nobleza, por ser luchón, fiestero, por su sentido del humor y, especialmente, por la unión en el núcleo familiar.