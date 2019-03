Guadalajara en un llano

• LA BELLEZA DE LA MUJER

“La belleza de la mujer reside en su sonrisa y en sus ojos que son la puerta de entrada a su corazón”

Continúa marzo, mes dedicado a la mujer... Dos mujeres valiosas y muy queridas en esta ciudad acudieron, con un día de diferencia, al llamado del Altísimo.

** ESTHER CASTILLEJOS DE LÓPEZ GARMENDÍA, cariñosamente llamada CHITA, nació en la ciudad de Guatemala el 21 de marzo de 1928. A temprana edad llegó con su familia a radicar a esta Guadalajara de la que se enamoraron.

Un día que CHITA estaba visitando a su mamá que tenía una mueblería, entró un joven español que se dirigió específicamente a ella para preguntar el precio de un colchón, a lo que ella contestó no sé, preguntó el precio de otro y ella volvió a contestar tampoco sé, al tercer no sé, el español dijo “Entonces ¿qué?, ¿la tienen a usted de adorno?” Chita le dijo, tiene usted razón, acabo de entrar y por eso no sé ningún precio, pero si vuelve en una semana ya sabré los precios de todo.

Días después regresó el joven y así comenzó la historia de amor de CHITA con MANOLO LÓPEZ GARMENDIA, uno de los matrimonios más amenos y salerosos que con mucho amor formaron a sus hijos MANOLO Y ADRIANA, la querida WENDY.

CHITA fue una mujer activa, siempre presente en sus mueblerías y negocios; presidió y ayudó por muchos años el Asilo de Ancianos San José; también fue pieza importante en la Asociación Pro México; se reunía periódicamente con sus amigas, pero en primer lugar su familia como mamá y abuela muy cariñosa, le encantaba viajar con ellos.

Era una gran conversadora con chispa, viajera incansable y una gran amiga.

De corazón acompañamos a sus hijos ALBERTO, MANOLO Y WENDY, a sus hijos políticos, a sus dos hermanas, sus 7 nietos, sus dos bisnietos, sobrinas y demás familiares.

CHITA se ha ido, no alcanzó su cumpleaños este 21 de marzo, ¡pero se queda en los corazones de quienes la conocimos!

** YOLANDA RODRÍGUEZ DE MADRIGAL, vivió en plenitud sus 95 años cumplidos el pasado octubre. Fue hija, hermana, esposa, madre, abuela y bisabuela amorosa e inquieta.

Cofundadora del Club del Libro Alfa desde hace casi medio siglo; ofreció su casa para las Clases de Biblia impartidas por el estimado sacerdote FIDEL MARTÍNEZ los lunes de todas las semanas, durante 32 años hasta diciembre pasado.

Tomaba clases de francés, visitaba amigas y hacía llamadas telefónicas durante las cuales rememoraba sus vivencias.

Este marzo acudió a su encuentro con el Señor, nuestra solidaridad y cariño para sus hijos PACO, JOSÉ LUIS, YOY, CELINA, ARMANDO, HUMBERTO, JUAN CARLOS Y CECY, para sus hermanos SERGIO, LETY Y TOÑO, nietos, bisnietos y demás familiares.

Dos mujeres, dos amigas que vivieron en plenitud se han ido, siempre las recordaremos con su franca sonrisa, como mujeres que toda su vida dieron lo mejor de sí mismas.

