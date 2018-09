En Leones hay confianza por volver a ganar

Luego de que vencieran a Cafetaleros de Tapachula el fin de semana pasado, en Leones Negros hay un juicio generalizado: por fin se le hizo justicia a una Universidad de Guadalajara que había sido superior que sus rivales, pero que no había podido ganar.

Tras conseguir este primer triunfo del torneo, el estratega Jorge Dávalos no pudo ocultar su felicidad y reconoció que en los juegos anteriores el marcador final no era una muestra fiel de lo que había sucedido dentro de la cancha.

“Nosotros entramos muy flojos al torneo, y aunque no veníamos jugando mal nos estaban costando mucho los errores defensivos, no estábamos sacando los puntos que realmente merecíamos, lo que sucedía en la cancha no se veía reflejado en el marcador. Ahora afortunadamente pudimos sacar el resultado y convertir las que tuvimos al frente”, compartió el estratega.

Esta victoria le valió a Leones para abandonar el fondo de la tabla general y el último lugar de la tabla de cocientes, sin embargo Dávalos señaló

que no tienen pretextos para no seguir por la senda del triunfo en lo que resta de torneo.

“Tengo la confianza de que nosotros, poco a poco, iremos saliendo. La verdad estamos en una situación muy incómoda peleando la parte baja de la tabla, cosa que no se merece nuestra afición. Nosotros somos prácticamente el mismo equipo del torneo pasado, no hay excusas para comenzar como lo hicimos”, finalizó el “Vikingo”.

Leones inició la jornada pasada sumido en el fondo de la clasificación, pero su triunfo de 3-0 ante los Cafetaleros le ayudó para escalar hasta el puesto número 12, razón por la que ahora ya supera a Dorados, Celaya y Tapachula en la general.

Para intentar obtener un segundo triunfo consecutivo, después del paro de la Liga la Universidad de Guadalajara se medirá a los Alebrijes de Oaxaca en la cancha del Estadio Jalisco.