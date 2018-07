Élmer Mendoza y la urgencia cultural

No importa quién sea el nuevo Presidente de México, el desarrollo cultural y su promoción no deben detenerse ni reducirse en el país. El talento existe y los proyectos artísticos y culturales de cualquier disciplina están latentes para Élmer Mendoza, el afamado escritor originario de Culiacán que, en esta jornada electoral, reflexiona sobre las necesidades culturales de México y el respaldo social que los talentos emergentes y consolidados deben tener para que el país logre salir de la violencia y las carencias, o al menos se intente.

Desde la trinchera literaria, Élmer Mendoza no solo ha cautivado con entrañables personajes, crónicas negras, ficciones y acentos de realidad en destacadas novelas como “Un asesino solitario”, “Efecto tequila” o “Balas de plata”, también se ha posicionado como uno de los favoritos de los escritores emergentes que asisten a sus talleres de narrativa, para saber cómo parir a un personaje y cómo desapegarse de éste, cómo se construye un estilo y cómo ha domado el primer capítulo de cada historia para que sus textos se queden clavados en la mente de sus lectores.

En días pasados, Mendoza llegó a la dirección de Cultura Zapopan para compartir algunos de los procesos que experimenta en la creación de sus novelas, de paso echó ojo a las inquietudes literarias de su público y fuera del taller que duró dos días, reflexionó sobre el posible futuro de México en el terreno cultural, en las prioridades que tanto gobierno, iniciativa privada y sociedad en general deben tener para seguir apostando por la cultura como un motor social y creativo.

Élmer Mendoza puntualiza que si bien solucionar las carencias que viven las comunidades más afectadas por falta de servicios básicos como energía eléctrica, agua, y dar fin a las distintas violencias que azotan al país son urgentes, de nada sirve tener una calle bien pavimentada si la sociedad no tiene un motor que anime a adueñarse de los espacios públicos, a salir con tranquilidad a desarrollar una iniciativa artística en plena calle y tener opciones para alejarse de situaciones vulnerables que inviten a formar parte de los eslabones de violencia y criminalidad.

-La lectura es una de las puerta de entrada al conocimiento, ¿cómo han cambiado los hábitos de lectura? ¿Realmente se comprende lo que se lee teniendo ahora más distractores, como las redes sociales, que nos alejan de una lectura profunda y sin interrupciones?

-La lectura de comprensión no cambia, lo que sí es la práctica. Hay una carencia en la lectura de compresión de textos. La lectura es un entrenamiento que se debe tener desde la lectura primaria. Las políticas del Gobierno hasta ahora han sido lo suficientemente exitosas, la Academia Mexicana de la Lengua ha estado colaborando muy apegada a la Reforma Educativa en proponer un programa para fortalecer la lectura de compresión, a partir de la lectura de textos literarios los estudiantes pueden pasar a los textos de ciencia sin mayor problema. En Sinaloa tenemos una cruzada por la lectura y la estrategia básica es ésta.

-Independientemente de los candidatos que ganaron en las recientes elecciones, ¿cuáles son las prioridades culturales para México?

-Yo no seré funcionario, pero sí me gustaría que quien quede no solo vea a la Ciudad de México, vea al país entero, es muy grande y en todos los Estados hay esfuerzos importantes para la formación de artistas, yo lo he hecho y se sigue haciendo en otras ciudades ofertando talleres de diversas tendencias artísticas. Se tiene que distribuir el presupuesto adecuadamente, hay regiones con alta incidencia de violencia donde es necesario reforzar las políticas educativas que tienen que ver con la formación de valores y artística que contribuyen a que los espacios o las zonas de violencia tengan otra imagen de sí mismas, que tengan otras posibilidades de mostrarse ante los demás.

- ¿Cómo debe ser el acercamiento de los artistas y el Gobierno hacia la sociedad para impulsar programas culturales y artísticos sin que pierdan relevancia ante otras urgencias como los servicios básicos y la seguridad?

-La cultura es una prioridad fundamental, es mejor que (atender, por ejemplo) los baches. Vivimos en una sociedad motorizada, pero es una sociedad que no puede permitirse no estar en contacto con las manifestaciones artísticas. Toda la sociedad tiene que apoyar a los artistas, no solo es el Gobierno, la sociedad como tal tiene que apoyar. Nuestro vecino del Norte es un país donde casi no hay baches, pero hay enormes carencias culturales y ¿qué pasa?, pues es un país guerrerista, ahora vemos las políticas migratorias que son de una administración que no tiene idea de lo que es la cultura, las relaciones entre los pueblos, la gente, los niños.

TOMA NOTA

Lo que viene

Será en la próxima FIL de Guadalajara donde Élmer Mendoza presente su nueva publicación: “Es una novela muy rara que parece más una novela para jóvenes muy inteligentes, dicen. Se llama ‘No todos los besos son iguales’”.