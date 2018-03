Detrás del miedo hay mucho poder: Amalia Andrade

La escritora colombiana Amalia Andrade decidió romper los estigmas y visibilizar al miedo como un sentimiento que todos los humanos compartimos. En “Cosas que piensas cuando te muerdes las uñas” (Planeta), su segundo libro, reúne experiencias propias y ajenas con el miedo, así como playlist para combatirlo, kit anti-miedos, una breve enciclopedia sobre dicho sentir, una guía de supervivencia para el ansioso y sobre todo, ideas y sugerencias para transformar al miedo en un poder positivo.

En entrevista con la autora, nos cuenta cómo es su relación con el miedo actualmente: “Es positiva. Yo creo que hay que hacer las paces con él. Tiene sus cosas horrorosas pero también tiene bonitas, porque aunque uno no lo crea, nos lleva a hacer cosas grandes; por ejemplo, en el libro cuento la fobia de Steve Jobs por los botones y gracias a ésta diseñó aparatos sin éstos que han sido revolucionarios y reconocidos; entonces, detrás del miedo hay mucho poder, depende de cómo uno se acerque a él”.

Después de una vida con trastorno de ansiedad generalizado, Andrade decidió no callar más y expresar sus miedos, demostrar que todos en el planeta los tienen y que es momento de convertirlo en un sentimiento natural para transformarlo en un impulso para la vida diaria.

“El libro surge de mi experiencia propia con el miedo, porque es un tema que da mucho miedo, aunque suene redundante, y no es muy visible, no hablamos de los miedos, y cuando no lo hacemos, se vuelven más grandes; por esto decidí explorar este tema. También nace por mi relación con la ansiedad, me di cuenta que hay mucho estigma alrededor de la salud mental y cuando hay estigma, uno se siente bastante solo, además no hay información, me parecía importante hablar de esto con tranquilidad y naturalidad, así como se trata una gripa”.

Con su nuevo libro la autora pretende “quitar el tabú del miedo, hacerlo más amable, que haya información que la gente entienda, que sepan que no están solos. Y el libro no sólo habla de eso, es sobre miedos que tenemos todos, más allá de las serpientes y tiburones, es más fuerte que eso”.

Dibujos, personajes y lectores

Para lograr la creación del libro, Amalia se sumergió en una investigación seria, donde retomó las ideas y los miedos de personajes destacados a lo largo de la historia, desde Aristóteles hasta Wagner. Todo presentado al lector de una manera lúdica y entretenida. Además, el lector forma parte del libro de una manera activa, pues hay espacios y dinámicas para él.

“Para mí es importante que el lector forme parte del libro. Primero porque estamos hablando de un tema donde yo no soy la máxima autoridad, tengo miedo como cualquiera. Segundo porque siempre me ha interesado mucho la idea de explorar el libro no como un texto quieto, sino que se complemente con el lector, no soy sólo yo quien escribe el libro, sino yo y el lector, y existen tantos autores en este libro como personas que lo lean”.