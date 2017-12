Delicias para el corazón

El corazón necesita que llevemos un régimen alimenticio sano para mantenerse alejado de las enfermedades cardiovasculares. Si no sabes qué comer para tener una buena salud cardíaca, aquí te lo decimos.

Frutas y verduras

De acuerdo a un estudio de The New England Journal of Medicine, una porción al día reduce el riesgo hasta en un 34% de padecer un infarto. Esto gracias a sus carotenoides, fibra, vitaminas y minerales. También comer verduras de colores intensos como naranja y rojo.

Chocolate

Los chocolates que tienen más de 70 por ciento de cacao contienen una sustancia llamada epicatequina, la cual posee elementos antioxidantes que benefician la circulación a través de las arterias.

Té verde

Se encuentra lleno de antioxidantes que ayudan a la circulación; sin embargo, debes medir tu tolerancia a la cafeína, pues ésta altera el sistema nervioso.

Frutos secos

El consumo moderado de estos alimentos reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares hasta en un 30%, de acuerdo al International Nut and Dried Fruit Council Foundation (INC).

Salmón

Contienen ácidos grasos omega-3, los cuales aumentan el colesterol bueno, así como la presión arterial y los triglicéridos.

Alimentos ricos en fibra

Aquellos que contienen fibra soluble reducen los niveles de colesterol malo en la sangre, purificando las vías que llevan al corazón. Puedes comer cereales integrales, como avena en grano y frutas con fibra como manzanas, peras y pasas.

Estos alimentos deben ser consumidos en dosis adecuadas; todo en exceso es perjudicial y todo en medida es benéfico.