Cuando se escribe de amor

La escritora mexicana Mónica Lavín recién publicó la novela “Cuando te hablen de amor” (ed. Planeta), en la que evoca el título de la famosa canción de José Alfredo Jiménez. La obra llega después de que se reeditara su novela dedicada a Sor Juana: “Yo, la peor”.

La música no es algo ajeno en el proceso creativo de Lavín, como lo afirma su reflexión sobre la escritura, según platicó en entrevista “Hay un trabajo ingenieril en la novela, de balances, de ritmos. Ahí sería ya un compositor. La novela es una gran partitura. Importa mucho cada uno de los temas: en este caso hay tres: el más cotidiano, urbano y quizá dulce de Maya; y el tema más tormentoso e insidioso de Eugenia; frente al contrapunto, la historia que escribe el escritor. Toda esta parte de engarzamiento, hay una construcción que tiene que ver con lo musical: la manera en que entran las partes para que cada una tenga su tema y construyan un todo”.

El símil del autor como un minero está en “Cuando te hablen de amor”, pues uno de los personajes masculinos se dedica a las letras. En las páginas de la novela se encuentran fragmentos de sus textos. Sobre la comparación, la escritora agregó: “En la obscuridad que podría significar la mina, uno busca darle sentido. Lo ha dicho Vargas Llosa: ordenar el caos. Es muy válido para la novela, lo que significa esta edificación, un edificio de palabras con una trama, con personajes que cambian, a los que les pasan cosas. Hay un tránsito de una cosa a otra, o de un pensamiento. El gran reto es que de una idea se encuentre la joya, o la veta: por dónde andar para que brille esa idea y tenga cierta luz. Y así ilumine una reflexión sobre lo que es fundamental en la condición humana. Es lo que hacemos en nuestro oficio de contadores de historias”.



El trabajo de Mónica hace una construcción ingenieril y creativa.

La Ciudad de México, escenario de la novela

En particular, esta novela se une a su bibliografía de una manera novedosa, pues nunca antes había escrito una novela situada en la Ciudad de México con una narración contemporánea. Sobre esto dijo: “Los temas los he tratado de diferente manera, pero en esta ocasión tenía ganas de hacer algo más difícil que encarar un tema de corte histórico. La distancia nos permite construir escenarios, hacer reflexiones sobre la historia, ver a los personajes a través de otro cristal. Pero el tiempo de uno es más difícil de observar. Lo he hecho en el cuento, la Ciudad de México aparece, pero no en las novelas. Hacer de lo que tengo más a la mano una novela era uno de los retos”.

La escritura funciona también para la reflexión y para explorar diferentes temas. Sobre este, el amor, Mónica confesó: “Quería verlo en el contexto de mi tiempo: con tres generaciones, los abuelos, los padres, y la protagonista, Maya. Quise escribir sobre los jóvenes y su relación, la falta de utopías en un tiempo donde hay que construir otros paradigmas. Es una actitud crítica de los jóvenes de buscar un lugar para cada uno”.

El anuncio de la boda de Maya, las desventuras amorosas de Eugenia, el punto de vista del escritor… Mónica Lavín conjuga una tríada de personajes para explorar la actualidad y cómo vivimos de maneras diferentes el mismo tema: “Me interesa la fragilidad humana, la manera en que inventamos rituales, construimos la idea del amor. Es para hacer que nuestra vida tenga otra estatura, otra dimensión, un empeño por darle otro aire. Me interesaba entretejer tres historias: me interesa también lo que hace el escritor cuando escribe historias de amor, esa reflexión metaliteraria”.

De los rituales, Mónica agregó: “Hay grandes escenificaciones de lo que se llama la boda. Para mi generación había perdido un poco de escenificación. Considerábamos que el sentido del amor era otra cosa, más que la escena de la boda, toda la producción. Ahora hay una revigorización del ritual, hasta la exageración. Creo que es porque hay falta de rituales, de pactos. O son otros. Quería ver qué sucede cuando en una familia se va a casar la hija y cómo mueve ese anuncio. Aunque no está muy segura de que tenga sentido. Mueve la construcción y las decisiones que han tomado las otras generaciones.