Cómo informar sin desinformar

Vivimos en una época donde el ser humano es bombardeado constantemente de información, claro que nadie dijo que el hecho de que recibamos al día decenas de noticias nos garantice que estas sean verídicas, estar informados se ha vuelto una necesidad y las redes sociales se han convertido en una pieza clave para saciar la gran cantidad de usuarios que exigen más y más , la rapidez con las que estás pueden divulgar han ayudado a que se popularicen, facilitando el esparcimiento de noticias de manera instantánea, el botón de “compartir” y los famosos “retwittear” nos han convertido en tendederos de noticias, pero ¿realmente somos conscientes de lo que compartimos?

Cargamos una responsabilidad social y moral cuando decidimos distribuir cualquier tipo de informe y podemos mal informar a la sociedad, así como a nuestros círculos de amigos, familia, trabajo etc, generando “fake news” que han costado incluso vidas, por eso es importante saber cómo podemos informar sin desinformar.

Asegúrate que antes de distribuir cualquier tipo de noticia revises de dónde proviene, puedes apoyarte de medios oficiales, dependencias de gobierno, periódicos veraces, noticieros y canales de redes sociales que estén verificados, nesta será tu principal herramienta para dar a conocer datos reales, ten en cuenta que los canales de calidad tienen propósitos noticieros, suelen dirigirse a todo tipo de público, son objetivos y los autores son especialistas en el tema. Si aun con estos elementos tienes alguna duda del contenido, poder verificar comparando en diferentes medios de comunicación y analizar los principales puntos del que te están hablando. La desinformación es un virus que ataca de manera silenciosa y atrapa al consumidor cambiando su realidad de manera negativa, al estar mal informados atacamos a la verdad, tenemos que tener en mente que todo lo que compartimos tiene un efecto mariposa en nuestra sociedad.

ECOS DEL DEBATE

Para lograr una comunicación mediática asertiva hacia la ciudadanía, se requiere…

“Para lograr una comunicación mediática asertiva hacia la ciudadanía, se requiere…”.

Para que la comunicación mediática sea asertiva se requiere un lenguaje claro y un mensaje breve, de manera que sea universal y se interprete de la manera en la que se tenía planeada desde un inicio. También es importante el medio que se utiliza, ya que hay canales en los que la información suele alterarse y perderse entre opiniones. Desafortunadamente, hoy en día no suele ocurrir que un mensaje llegue intacto al público que se quiere alcanzar.”

Andrés Núñez Rodríguez, participante de Mar Adentro

“Los medios de comunicación tienen como principal objetivo mantener informada a la población sobre los acontecimientos más importantes del momento, pero muchas veces la información que llega a la sociedad parece estar distorsionada, teniendo aquel tinte amarillista que, en lugar de ayudarnos, nos hace vislumbrar una versión de los hechos que podría ser irreal. El primer paso para que exista una comunicación asertiva, lejos de exigir información verídica, es cultivar en la ciudadanía una mente crítica.”

Nadia Alejandra Talavera Navarro, participante de Mar Adentro

COMPARTE

Escucha de viva voz a los líderes sociales compartir, en una entrevista, algunas de sus experiencias

La vocación en comunicación

Joregh Arturo Luján Servín

Jorge Arturo Luján Servín, productor tanto de radio como televisión, nos ilumina esta publicación compartiendo un poco de su trayectoria y ferviente vocación en el rubro de la comunicación. En Mar Adentro sabemos que perfiles así merecen un reconocimiento no solo por su trayectoria laboral sino por los valores con lo que realiza su trabajo, entregando lo mejor de sí, en cada producto que realiza obteniendo una grata sensación que en sus palabras “si hay algo de lo que yo puedo enorgullecerme es haber entrado a este fascinante mundo de la comunicación y hacer sentir a la gente una alegría, una motivación … el poder hacer algo que a la gente le interese y le guste, ese es el mayor logro” y este deseo por dar un trabajo de calidad es algo que Jorge ha tenido presente desde los inicios de su carrera, nos remonta a momentos de su infancia donde la convivencia con los medios estaba muy presente, incluso siendo un joven, en sus vacaciones recuerda ir a visitar a su hermano Víctor Manuel Lujan que trabajaba en la radio, en esos momentos nos comenta que “sentía la cosquillita”.

Pero esta cosquillita era algo mucho más grande de lo que tal vez se sentía en ese momento, ya que la podemos ver transformarse en una vocación que, como pocas, Jorge exploró y refinó; nos comparte sus inicios en un programa de radio en su universidad, viendo esto como un escape y cómo este ímpetu por hacer un buen trabajo no frenaba, fue cuestión de tiempo antes de que alguna estación de radio fuera de su universidad lo reconociera e integrara y así comenzó a ser una voz de la radio local.

Con este nuevo peldaño para la experiencia Jorge, no se conformó con solo aprender lo básico para su puesto, comenta “yo lo que hacía era quedarme en la noche a aprender de las consolas y el manejo de operación, yo llegaba como voz, pero aprendía el manejo también, porque en algún momento yo lo iba a necesitar”.

Hoy en día Jorge puede decir con una grata sonrisa que su trabajo ha tocado a diferentes partes de México y el mundo como con la dirección en la Corporación Mexicana de Radio en Toluca o produciendo Jingles y presentaciones para estaciones de radio tanto nacionales como internacionales y en la producción de grabaciones discográficas junto con su hermano Víctor Manuel Lujan en España.

Esta clase de redes internacionales es un resultado de la calidad en su trabajo, impulsada por sus ideales y vocación que nos refiere “tienes que estar preparado, tienes que tener los conocimientos necesarios … y si no tienes lo conocimientos o no estás preparado, tampoco puedes exigir, porque no conoces el nivel real de la calidad que tú quieres” y es esta misma noción la que le lleva a enriquecer su trabajo con equipos.

“Hay que hacer alianzas y unirnos con gente que nos pueden aportar, cubriendo todos los frentes” Jorge nos admite “no soy todólogo” y por esto nos comenta que es importante aceptar las áreas en que uno no domina el terreno y en esos casos aliarse con perfiles que complementen, “las cosas en equipo funcionan, cuando no haces equipo estas condenado al fracaso porque siempre va a haber alguien mejor que tú, pero cuando reúnes un equipo de gente que son especialistas en cada rama y te apoyas en ellos, realmente lo que hagas va a ser un éxito”. Incluso nos comparte que por esta filosofía es que ha podido trabajar junto con su hermano durante toda su carrera, creando una verdadera alianza y confianza.

Jorge después de enseñarnos cómo se ve la vocación, esfuerzo y verdadera cooperación, nos dejó un mensaje para todos los jóvenes de la comunidad Maradentrina.

Mensaje súmate Mar Adentro

Siempre estén en continua preparación. Que aprendan, que no tengan miedo a desarrollar porque todos tenemos capacidades, simplemente tenemos que buscar el enfoque en lo que tú eres realmente bueno, hagan las cosas de corazón, si se meten en el mundo de la comunicación, que lo hagan con pasión, que se preparen, desarrollen y se actualicen siempre y que inventen, que sean creativos que no tengan miedo a eso”.

VOLUNTADES

Historias de éxito que trascienden

Periodismo de barrio Organizaciones que mueven

Periodismo de barrio es una organización fundada por jóvenes con el objetivo de “hacer el mejor periodismo posible con la mayor rigurosidad periodística” y que además cuentan con una originalidad y conciencia social inigualable.

Con su sede en Cuba, Periodismo de barrio se dedica a “contar Cuba desde la pluralidad de opiniones, desde la pluralidad de visiones de la sociedad y país respetando siempre la riqueza de nuestra sociedad y tratando de que las personas se vean reflejadas en el trabajo que se hace”, así que apuestan por la misión de contar las historias de lo que viven las comunidades que han sido marginalizadas, vulneradas e ignoradas por el ojo público que además se enfrentan a convivir con los perjuicios del cambio climático.

La calidad en sus reportajes y contenido es un reflejo directo hacia la vocación y dedicación que muestran al periodismo y que demuestran abordándolo “desde naristas que no fuesen muy comunes” creando proyectos innovadores y abriendo espacios como galerías con foto, ensayos donde semanalmente relatan una historia a partir de imágenes que capturan las diferentes realidades que coexisten en Cuba; este trabajo creativo han despertado en otros jóvenes del país una inspiración para acercarse y así desarrollar sus talentos hacia la comunicación.

No existe un mejor ejemplo de éxito que estos jóvenes emprendedores que no solo apuestan por sí mismos, sino que a través de sus habilidades y sensibilidad ambiental nos dan a conocer realidades que no son tomadas en cuenta por los medios tradicionales.

10 notas positivas

El mexicano Moisés Venegas crea mochila con piel de nopal de carga solar para comunidades rurales. Mexicano Cristóbal Ochoa Luna, crea robot que combate el COVID-19 con luz ultravioleta Mexicana Yalitza Aparicio es nombrada nueva embajadora de Cartier Mario Alberto Mendoza, mexicano que desarrolla plataforma para tercera misión suborbital con la NASA Lanzamiento de Artemis I, la misión que allanará el camino a colonizar la Luna ya tiene fecha La mexicana Diana Lorena Rubio una de los 10 mejores docentes del mundo en el Global Teacher Prize 2021. La Feria Internacional del Libro de Guadalajara está a un mes de iniciar Descubren 478 centros ceremoniales prehispánicos en Tabasco y Veracruz Serie Mundial con más de 20 representantes latinos Comienza la edición 52 de la Feria Municipal del Libro y la Cultura

Mar adentro propone

Para leer

Ni me explico, ni me entiendes de Xavier Guix. Nos comparte el mundo de la comunicación como un fenómeno que no se detiene y cómo usarlo a nuestro favor.

Para saber

Alrededor de 32.2 millones de hogares cuentan con al menos un televisor, es decir el 92.9% del total en el país, según ENDUTIH, 2018.

Para Conocer

El 70% de la oferta comunicativa global está en manos de solo seis grandes grupos mediáticos, Sergi Picazo, 2019.