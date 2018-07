Circo Atayde y sus 130 años de sonrisas

La nostalgia es el sentimiento que permea siempre al pasar de los años, y eso lo sabe bien la compañía Circo Atayde Hermanos que por 130 años ha dejado impregnadas miles de anécdotas a niños que ahora son padres, abuelos y bisabuelos, y que a pesar del tiempo se sigue renovando para seguir fomentado sonrisas y emociones a las nuevas generaciones.

En ese sentido, Alfredo Atayde Chávez, director comercial de la empresa y quien pertenece a la cuarta generación de la familia, recuerda cómo es que se construyó el legado de este proyecto tan emblemático para la industria del entretenimiento en México.

“El Circo Atayde Hermanos dio su primer función el 26 de agosto de 1888, ya estamos rumbo al 131 aniversario, después de este año. Inició la aventura mi bisabuelo Aurelio Atayde Guizar. La familia vivía en Zacatecas, mi bisabuelo se fugaba de su casa porque era apasionado del circo, mi tatarabuelo lo regresaba, pero ya grandecito, no se arrepintió (de su afición) y hasta los hermanos se le unieron, es así que ese 26 de agosto de 1888 en Mazatlán, Sinaloa, se funda Circo Atayde Hermanos”.

Alfredo destaca que desde entonces no ha habido ningún día en el que este circo haya dejado de trabajar. “Hemos sido reconocidos por Presidentes de la República como la empresa de espectáculos más longeva de México y sin temor a equivocarme de toda América Latina. La empresa en su desarrollo ha vivido momentos muy importantes y trascendentales de la historia del país.

“Hubo un parteaguas muy importante cuando sucedió la Revolución Mexicana, el circo se tuvo que ir a Centro y Sudamérica porque me platicaba mi padre -que a su vez le contaba su abuelo- llegaban los revolucionarios por los caballos para robárselos, lo mismo con las mujeres, me imagino que fue un México muy catastrófico, de hecho la tercera generación, excepto mi padre, todos nacieron en Centro y Sudamérica, tengo tíos de Colombia, en Argentina, en Chile, Brasil y Costa Rica”. El Circo Ataye Hermanos regresó al país en 1945, se instaló en la Ciudad de México en Fray Servando, Callejón Del Niño Perdido, “era un terreno muy grande y fue un boom, la gente pensaba que era un circo extranjero, pero no, es un circo mexicano que duró mucho años fuera”.

Alfredo señala que su padre nació en 1947 y desde entonces comenzaron a hacer temporadas muy largas en la Arena México por dos meses al año, eran las galas de invierno que eran de diciembre a febrero, “ahí el circo estuvo más de 50 años presentándose ininterrumpidamente. En 1954 se adquirió el terreno en Calzada de Tlalpan, Carpa Astros, que de hecho esta semana se bajó para siempre el telón porque vamos a dedicarnos a buscar otro tipo de negocios, ya no lo vamos a dedicar ahí para espectáculos públicos, será otro negocio muy diferente”.

Además, confiesa que, como toda empresa, ha tenido sus altas y bajas. “Yo me imagino que mis antepasados sí la vieron dura porque antes el circo era muy pesado, no habían los carros y los trenes que hay ahora. Hay unas memorias de mi abuelo Andrés Atayde Arteche que cuentan que viajaban en mulas en la selva en el Amazonas con mujeres embarazadas y niños, cuando no había dinero tenían que salir a tocar a la calle y a las casas a pedir dinero”.

El Circo Atayde Hermanos se construye a partir de cuatro generaciones, el fundador, Aurelio Atayde Guizar, luego los hermanos Atyde: Aurelio, Manuel, Francisco, Patricia y Andrés, este último es abuelo de Alfredo. La tercera generación son Andrés, Alberto y Alfredo Atayde Guzmán, padre (QEPD) de Alfredo, “a mí me toca ahora entrarle al quite junto con mis tíos y aquí seguimos”.

Espectáculo sobre hielo

Durante lo que resta del mes de julio del presente año, el Circo Atayde Hermanos presenta en el Foro Sidral Aga de PALCCO, un show sobre hielo. Los artistas en escena provenientes de México, Rusia y Sudamérica hacen varios números donde intervienen el equilibrismo, la comedia, la acrobacia y el contorsionismo fusionados con una pista de hielo.

“La evolución del Circo Atayde ya va más allá de ser un circo tradicional como lo hacemos nosotros que es muy teatral. También está la inclusión a este tipo de espectáculos que son sobre hielo, pero con la calidad de Atayde Hermanos. Es renovarse o morir, reinventarse, el público cada vez es más crítico y exigente, lo cual lo agradecemos. Entonces, no podemos conformarnos con lo que ya hay en el mercado, hay que darles un plus día a día, y vienen más sorpresas del Circo Atayde tradicional como lo conocemos que próximamente visitará a Guadalajara , pero en esta ocasión y para este foro, traemos Atayde sobre hielo”, explica Alfredo.

Circo Atayde Hermanos desde 2009 funciona como productora haciendo distintos shows para deleite del público. Para este espectáculo sobre hielo están trabajando 70 personas entre técnicos y artistas en el que se trabaja de lunes a lunes.

Lidiar con la piratería

Tiene 130 años de hacer las delicias circenses, pero 40 años de lidiar contra agrupaciones oportunistas que toman el nombre de la empresa para hacer sus propios espectáculos aun cuando Circo Atayde Hermanos es marca registrada. “Hay mucho circo ‘Atayde’ pirata, es lo que ha venido mermando, por eso fue idea de venir a este foro (Sidral Aga) para que vean que estamos buscando nuevos escenarios”, esto lo dice Alfredo a colación de la corta temporada que estarán en Zapopan con este show sobre hielo.

“Dependemos mucho también de la respuesta del público, porque mucha gente también no va a querer venir porque ya se desilusionó, ya que hace un par de meses vino un circo ‘Daniel Atayde’ o ‘Aurelio Atayde’ o ‘Francisco Atyde’, esos no son originales, es más, están cometiendo un delito, de hecho tenemos demandas entabladas contra todos esos ‘cirquitos’ porque se aprovechan de nuestra marca, por eso estoy yo aquí para dar la cara, somos tres socios en la empresa para que sepan que somos los de verdad”.

Destaca Alfredo que la página oficial de Facebook donde anuncian sus presentaciones es https://www.facebook.com/circoataydepresenta/ para que el público no se deje engañar y donde también avisarán de otros proyectos, por ejemplo el hacer próximamente teatro. “Pero revisen bien, porque en Facebook te salen 20 mil circos Atayde, llevamos más de 40 años batallando con esto, pero la calidad del Circo Atayde sólo la tenemos una empresa”.

ASISTE

Presentaciones

Fechas: 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 31 de julio en Foro Sidral Aga de PALCCO (Av. Central Guillermo González Camarena #375). Horarios: 18:00 y 20:30 horas y domingos 15:00, 17:00 y 20:00 horas. Costos: Palcos $562.5 pesos, verde $337.5 pesos y azul $225 pesos.