Cinco libros que todo “petrolhead” debería leer

Todo fanático de los coches debe de saber un poco de todo, desde datos técnicos, pasando por historia y personajes importantes, hasta evolución del mercado y deporte motor. Tener el conocimiento fresco es difícil, pero para hacerlo más fácil te recomendamos cinco libros sobre automóviles que no te puedes perder si realmente quieres conservar tu status de “sabelotodo automotriz”.

Estos son lo algunos imperdibles títulos que no deben faltar en tu librería y de paso te enseñarán un poco más de este vasto tema que a muchos apasiona: los autos.

“Fifty cars that changed the world”. No hay duda que si la industria automotriz tiene algo de cautivador se lo debe al diseño de muchos automóviles. Es por eso que nuestra recomendación de este libro, escrito por una editorial del Museo del Diseño, una entidad que se encarga de valorar y exponer diversos artículos que se producen en masa desde el punto de vista estético. Este libro nos muestra icónicos coches, desde el Model T, hasta el Jaguar E-Type y otros 48 ejemplares que marcaron historia y tendencia en la industria, para hoy ser clásicos. En Amazon de puede adquirir en formato digital y físico, con precios que rondan los 1,300 pesos.

“The invention of the Automobile”. Es un libro escrito por John C. Nixon que relata como Karl Benz y Gottlieb Daimler se las idearon para crear el que se convertiría, de manera oficial, en el primer coche con motor de combustión interna. Un poco de historia no le cae mal a nadie y menos si se trata de los orígenes que para muchos es un tema que se convierte en pasión. Este escrito se puede encontrar en formato físico por arriba de los 400 pesos en promedio y en e-book o digital entre los 70 y 100 pesos, en librerías como Gonvill y Ghandi o en plataformas como Amazon.

“365 sport cars you must drive”. Los autores John Lamm, Larry Edsall y Steve Sutcliffe crearon un compilado de 365 automóviles deportivos que debería de manejar alguna vez en la vida. Lamborghini, Ferrari y Koenigsegg están en la lista, pero también hay modelos más modestos e igual de divertidos como el Mazda MX-5. El libro nos relata el sentir de más de 300 unidades que son dignas de considerarse grandes deportivos. Kindle ofrece el formato digital del libro en 340 pesos y Amazon en formato físico por casi 430 pesos.

“Pilotos legendarios de la Fórmula 1”. Si de verdad te consideras un fanático de la máxima categoría del deporte motor, este libro escrito por Xavier Chimits y Bernard Cahier es imperdible, pues nos cuenta en una línea de tiempo quienes han sido los pilotos de F1 más importantes de este deporte, y no solo desde un punto de vista que se basa en el talento, sino también en el impacto que ellos generan en su entorno. Grandes figuras como: Emerson Fittipaldi, Niki Lauda, Graham Hill y modernos, como: Lewis Hamilton, Fernando Alonso y Michael Schumacher son parte de esta obra. El e-book está disponible en Ghandi por 169 pesos.

“Iacocca: An Autobiography (la autobiografía de Lee Iacocca)”. Lee Iacocca fue una de las figuras más importantes de la industria automotriz estadounidense, pues a él se le atribuyen diversos hechos históricos, como la colaboración en la creación del Ford Mustang, el fracaso de Ford con el Pinto y el histórico rescate de la quiebra inminente a Chrysler. El propio personaje ítalo-americano y el autor William Novak nos relatan cómo fue la vida y los sucesos más celebres que dieron reconocimiento al personaje más importante de la industria automotriz del siglo XX. Disponible en Kindle con precio de 155 pesos.