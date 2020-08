Chile en Nogada y su sabor patrio

El Chile en nogada no es nada más un platillo de temporada. Su receta y preparación son una combinación de historia, leyenda, ingenio, practicidad, equilibrio de sabores y un profundo amor por México. Un manjar que ha roto la barrera de los siglos y está bellamente emplatado, listo para ser disfrutado en el Hotel Misión Guadalajara Carlton.

Víctor Méndez, chef Del Pueblito, restaurante insignia de esta cadena de hoteles, explica que el chile en nogada es, por encima de todo, “un platillo con una magnitud histórica enorme. El impacto social que se vivía en la época en que fue creado (la Guerra de Independencia) queda plasmado en sus sabores”.

Y sí, los sabores del chile en nogada, o mejor expresado, el equilibrio que hay entre ellos, son la clave para mantenerse vigente durante generaciones. “El relleno de un desafío pues combina ingredientes dulces, salados, ácidos y amargos. Es saber jugar con todos ellos lo que les da éxito”, agrega Méndez, con una experiencia de 33 años en las cocinas de diversos restaurantes.

Para entender este platillo, Víctor no nada más aprendió la receta, sino que se sumergió en el contexto histórico en el que fue creado. “Fue creado por monjas del convento de Santa Mónica, que tuvieron que darle de comer a Agustín de Iturbide, quien consumó la Independencia, y parte de su ejército. No olvidemos que en aquellos años (1821), no había manera de refrigerar los alimentos, así que lo tenían que preparar con lo que hubiera a la mano, y que además ajustara para todos”.

El resultado de aquel apuro culinario es uno de los platillos más celebrados por los ingredientes de los que hace uso, como la nuez de castilla y la granada. Además, la combinación de colores recordaba a la bandera del Ejército Trigarante, por lo que se convirtió de inmediato en el platillo que simbolizaba el nacimiento de una nueva nación.

En el caso del chile en nogada que aquí se sirve, se sigue la receta clásica, haciendo uso de la nuez de castilla y la granada, que ofrecen una visión espectacular de este platillo. El relleno de carne molida de cerdo, res, manzana, plátano, pera, pasa y almendras es sencillamente espectacular. La porción es perfecta para terminar satisfecho e incluso lanzarle un ojo a la oferta de postres sin sentir remordimiento alguno.

Del Pueblito hace uso del jardín y espacios abiertos del Hotel Misión Guadalajara Carlton. Está abierto a público en general, siguiendo eso sí, estrictas medidas sanitarias, con espacios limpios, ventilación y aforo reducido, entre otras directrices. El costo del platillo es de $245 pesos. También se puede pedir para llevar, para más información, llama al 800 900 3800.

No olvidemos el maridaje

Coctel Popeye. AFP

El chile en nogada no puede estar solitario en la mesa, y para eso hay un maridaje sugerido por el chef Víctor Méndez: El coctel Popeye. “Me gusta porque ofrece un contraste con el sabor de nuestro platillo”.

La receta del coctel es:

Jugo de un limón

3 centilitros de jarabe natural

2 mililitros de agua natural.

10 gramos de hielo.

3 hojas de yerbabuena.

2 hojas de espinaca.

10gramos de pepino.

Agua mineral.

Acompaña el platillo con un vino mexicano

Valle de Tintos - Cabernet Sauvignon, Merlot

La intensidad media alta de este vino es la necesaria para acompañar sabores complejos sin que sobresalga más de la cuenta. Con taninos suaves y la acidez justa para contrastar sabores.

Dónde: Vinos América por $566 pesos.

Monte Xanic - Grenache

Vino rosado de uvas Grenache y Syrah. Destaca por su hermoso color palo de rosa y ribetes plateados. Podrás detectar delicados aromas de durazno, flores blancas, guayaba, lima y pimienta rosa.

Dónde: Vinos América en línea por $354 pesos.

LA Cetto - Petite Sirah

Un tinto directo del Valle de Guadalupe que no querrás perderte. Su color rojo cuenta con gran intensidad, es de aspecto brillante y tiene gran cuerpo. En boca, deja un gusto a frutos rojos con toques herbales.

Dónde: Vinos América en línea por $124.50 pesos.

Puerto Nuevo -cabernet malbec

Vino agradable, de sabor ligero y excelente acompañante para nuestro tradicional platillo. Una delicia que se disfruta gracias a su equilibrio y un leve toque mineral y afrutado.

Dónde: Tienda en línea de Uva y Corcho por $100 pesos.