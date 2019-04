Cherokee Trailhawk, un refinado explorador

David Livingstone fue un gran explorador, médico y misionero que recorrió África en el siglo XIX, era una persona noble, luchador incansable en contra de la esclavitud y un refinado caballero. Imaginamos que, de haber vivido en esta época, hubiera elegido la Cherokee Trailhawk como su vehículo predilecto.

El Jeep Cherokee Trailhawk es la versión más extrema y capaz de la familia Cherokee y, consideramos también que es el Jeep más balanceado entre los amos todo-terreno.

Jeep es una marca que evoca aventura, libertad, emoción y una gran herencia, la marca ha evolucionado de fabricar austeros pero muy capaces vehículos todo terreno en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, hasta los días modernos, donde encontramos crossovers, vehículos deportivos utilitarios, camionetas pickup y el legendario Wrangler.

La Cherokee Trailhawk, es un SUV (Vehículo Deportivo Utilitario, por sus siglas en inglés) sumamente capaz fuera del asfalto, como deberían de ser todos los Jeep, cuenta con una suspensión independiente en las cuatro ruedas, elevada para sortear los obstáculos de casi cualquier terreno y una tracción 4x4 con diferencial y reductora que le hacen llegar a donde solo unos pocos rivales y el Wrangler, llegan. La configuración mecánica controlada por un gran despliegue de tecnología hace de este SUV una opción realmente capaz que, en la versión Trailhawk se acerca bastante al rey del segmento, el Wrangler.

Las capacidades de tracción, no servirían de mucho si no se tuviera una planta de poder capaz y confiable y la Cherokee Trailhawk obtiene su propulsión del venerable motor Pentastar del grupo FCA. Es un motor de 6 cilindros en V con 3.2 litros de desplazamiento que entrega una potencia de 271 caballos de fuerza y un torque de 239 libras-pie, suficientes para hacer que la Cherokee Trailhawk sea un vehículo sumamente capaz. Ni la tracción, ni la potencia, serían suficientes, si este Jeep no tuviera una transmisión a la par del resto de los componentes del tren motor, y vaya que tiene una buena transmisión. Cuenta con una caja automática de nueve velocidades que empatada con el motor V6 funciona a la perfección. Sumando al equipo para todo tipo de terreno, la parte inferior de la carrocería se encuentra protegida por placas metálicas de deslizamiento que nos ofrecen la confianza de utilizar las capacidades todo-terreno con un menor riesgo de daño en el Jeep.

Para llegar a terrenos de “aventura” hay que recorrer caminos más civilizados y el manejo en pavimento de la Cherokee Trailhawk parece no corresponder al salvaje vehículo que también es. El desempeño es bastante bueno, la estabilidad y el aplomo son evidentes en ciudad y carretera aunque es natural que el consumo se vea afectado por el mayor peso y el sistema de tracción 4x4 pero, es un gran compañero de aventura que también sabe ser refinado en la civilización.

El equipo de seguridad es de aplaudir a Jeep, cuenta con control de velocidad inteligente que permite mantener velocidad constante, cuidando y manteniendo también una distancia segura contra el vehículo delante de nosotros, las asistencias de frenado de emergencia están bien calibradas y ayudan a una mejor seguridad y el control electrónico de estabilidad, le otorga un aplomo superior a todos los vehículos Jeep que hayamos manejado.

Después de la seguridad está la comodidad y aquí, el Cherokee Trailhawk, no nos permite desear mucho más.

Los interiores recubiertos en piel, son agradables tanto al tacto, como a la vista. El sistema de información y entretenimiento “UConnect” cuenta con Apple CarPlay y Android Auto, sistema de navegación y controles fáciles de acceder. El interior ofrece espacios inteligentes y con una variedad de compartimentos de almacenaje que facilitarán la aventura tanto dentro, como fuera del asfalto. Y, por si alguna comodidad faltara, este Jeep cuenta con la asistencia de estacionamiento “Park Assist” que nos ayuda a evitar daños al estacionarse y facilita esta labor de una forma sencilla de utilizar.

Y por último, pero no menos importante, está el exterior. Con un diseño moderno y juvenil, el Cherokee Trailhawk roba miradas por donde transita, los acentos de rudeza no interfieren con el refinamiento de sus líneas. La parrilla de esta Cherokee, con sus emblemáticas siete ranuras, no deja lugar a dudas que se trata de un Jeep y el refinamiento y eficiencia de su iluminación Led incrementa la seguridad y la visibilidad, atrayendo miradas al mismo tiempo.

Si David Livingstone viviera en estos días, seguramente escogería el Cherokee Trailhawk como su vehículo predilecto, podría explorar nuevamente el continente africano y transitar por las ciudades y carreteras de su natal Escocia con la seguridad, capacidad y elegancia que este Jeep ofrece.

