Año de luz para los signos zodiacales

Laura Rivas, comunicadora, vidente, astróloga y escritora ofrece sus predicciones para los signos del Zodiaco. Destaca que este año nuevo marcará la vida de quienes se esfuercen al doble para lograr sus objetivos y que en general, todos tienen que ser más empáticos y humanos con quienes están a su alrededor.

ARIES

“Para Aries es una año de prueba y error, es un signo de fuego y 2019 pinta bastante complicado para los arianos, tienen que aprender a tener paciencia, que esa es su palabra clave, tienen que usar mucho los colores de la fuerza, el rojo, el naranja, empoderarse, creérsela. Aries ha sufrido los últimos cuatro años los embates de los astros”.

TAURO

“Será un año de pagar karmas. Tauro ha sido un signo muy golpeado, le han pasado muchas cosas en 2018. Ha cometido muchos errores a nivel lealtad y fidelidad. Entonces, ahora será probada su fuerza de voluntad: qué quiere, qué no quiere, que sí, que no y qué nunca. Los colores que debe usar son azul y blanco para la credibilidad y la paz interna, su palabra clave es la tenacidad”.

GÉMINIS

“Para Géminis es un año extraordinario, son jefes, ellos mandan, manipulan y manejan información y poder. El poder y el dinero vibran en la misma frecuencia y este será un excelente año para Géminis en salud. Tenemos un planeta que es Júpiter que pasa muy poco por Géminis, de quienes se dice que son doble cara o distraídos, pero la gente se equivoca. El signo tiene colores muy claros como el amarillo, el Sol es su casa del dinero y el verde que es la salud”.

CÁNCER

“Los cancerianos son lunáticos, ellos reaccionan en forma contundente hacia la Luna, sus colores son el blanco y el gris claro, estos tonos van a ser que ellos permanezcan inamovibles ante cualquier situación que pueda suceder alrededor. Tienen como benefactor y regente a la Luna, en cada fase van a sufrir cambios internos, su palabra clave es la empatía, tratar de encajar y embonar con las otras personas, si ellos aprenden a trabajar en equipo, van a ser dueños del mundo”.

LEO

“Será un excelente año porque son fuego, fuego pasión, fuego dinero. Este elemento es capaz de transformar y acrisolar los sentimientos de otras personas y también de quemar todo lo que hay alrededor, las buenas y las malas actitudes. Para Leo es un año maravilloso, su color es el purpura que es el color de la realeza, su palabra clave es el éxito. Será un año en el que los buenos bonos que había hecho Leo, ahora los va a cosechar”.

VIRGO

“Los Virgo son analíticos y eso los hace no disfrutar del paisaje, ahora van a disfrutar de la pasión, del amor, de cada minuto de su vida. Virgo ya está pensando en dinero, en cómo gastárselo, en su retiro, será un muy buen año para ellos económicamente, serán recompensados por todo el dolor y todas las pruebas que durante los últimos años, Mercurio retrogrado los había hecho pasar. Mucha gente tiene miedo, pero Virgo no, este signo tiene confianza”.

LIBRA

“Este signo es el equilibrio, la base, la forma de paz, es quien pone a todos y cada uno de los signos del zodiacos en su lugar, es el publirrelacionista y mercadólogo de todos los signos. Su palabra clave es prosperidad. El signo ha sufrido mucho por las carencias, por los pensamientos limitantes y negativos, ahora será propositivo, va a aportar, a generar, a hacer que las cosas sucedan. Si tienes un Libra alrededor, tienes que aprenderle el cómo sí. Los colores del Libra son el blanco y el plata, es uno de los signos más generosos y más justicieros del zodiaco”.

ESCORPIO

“Es un súper año, de dicha, poder, renombre, éxito, abundancia, prosperidad. Hay cambios de casa, domicilio, ciudad, actividades económicas, hay cambios emocionales. Sufre de una trasformación total por Saturno que es un planeta que poco se acerca a Escorpio, pero que de alguna manera ofrece una influencia muy positiva. El rosa es un color que casi nunca usan los escorpiones, pero que será clave para que recuperen esa paz y equilibrio, cuando quieran lograr algo con poder, que se vistan de negro”.

SAGITARIO

“Es el año de Sagitario porque Júpiter, su regente, por fin regresa. Sagitario había sufrido mucho por envidias, calumnias, chismes, habladurías, había sido atacado porque los sagitarianos gozan de gran popularidad, este es un signo de paz, de liderazgo espiritual y económico, ahora lo va a ejercer, el dinero no será un problema en su vida, sus colores son el negro y dorado, y su palabra clave es abundancia”.

CAPRICORNIO

“Es el signo de Dios, es uno de los más fuertes, más míticos. Para los Capricornio este año son las raíces. Entonces, su color es el café, la madera. Es cimentar esas bases, dejar de soñar y llevar las cosas a la realidad y a la práctica. ‘Yo soy, yo tengo, yo genero’ son palabras muy claves para los capricornianos. Dios elige a quien elige estar cerca de él. Y Capricornio decide quién se queda y quién se va. Habrá un recorte de personal en las amistades, en los colaboradores, en la gente que está a su alrededor. Capricornio es Dios y usa el color que quiera, utiliza el arcoíris para pactar con nosotros”.

ACUARIO

“Maravilloso, sublime y excelso con ese amor y ese poder de transformarlo todo, de hacer que todo el universo gire a la derecha. Acuario tiene un poder impresionante sobre otros signos del zodiaco. Empieza a crecer su fama, su fortuna, su dinero, su estabilidad. Acuario tiene que ser siempre transparente. Entonces, el azul acero es un color clave para conseguir trabajo, negociaciones y abundancia. Acuario cuando desea lograr algo, necesita la confianza de los otros signos del zodiaco, logra alianzas y asociaciones. Establece su nombre y su poder en muchas partes, pero también logra depurar. Su frase es ‘No quiero, no puedo, no se me antoja’”.

PISCIS

“Hay muchos cambios para Piscis en la disciplina, en el trabajo, hay muchos premios y bonos que no ha cobrado, es un signo maravilloso y soñador, sus características son la amabilidad, el carisma y la empatía, son personas que viajan por el mundo, ellos viajan ligero, todo el tiempo están buscando cómo crecer, aportar y ayudar. Y el ser soñadores, los hace vulnerables ante la maldad de otras personas. Los piscianos tiene un año excelente, su color es el negro, sobre todo cuando quieran hacer negocios o hablar con personas de poder”.