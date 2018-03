Actuación inquebrantable

¿Existe el buen cine? ¿Qué hace a una película mala? ¿Ahora México tiene mejor cine? Para José Carlos Ruiz son respuestas complejas de contestar si no se analiza a fondo la verdadera función del actor y cómo conecta emocionalmente con el público.

Con 81 años de vida y una trayectoria dispuesta a seguir de pie mientras la salud lo permita, José Carlos Ruiz es por hoy uno de los actores centrales de la industria cinematográfica de México y desde su experiencia puntualiza que sí algo no debe olvidar es la honestidad que un actor debe tener cuando hay una historia por contar.

“Actuar es fingir y fingir es un poco de hipocresía. Actor en griego significa hipócrita y en el tiempo ha habido diferentes sistema y métodos de actuación y todo ha evolucionado. Cuando haces las cosas con toda tu alma y al comprometerte eso es honestidad”.

Siendo uno de los invitados especiales a la 33 edición del Festival Internacional de Cine de Guadalajara (FICG), José Carlos Ruiz fue homenajeado con el Mayahuel de Plata por su inquebrantable carrera en televisión y cine en la que primordialmente ha explotado su una personalidad fuerte, solemne y totalmente imponente ante lo grave de su voz y su semblante gallardo.

Previo a impartir la conferencia magistral y la presentación de su libro “No fui a la escuela, fui al cine”, José Carlos Ruiz reconoce el crecimiento que el festival tapatío ha tenido en los últimos años y cómo ha contribuido a la proliferación de proyectos fílmicos y descubrimiento de nuevos talentos y la importancia nacional que ahora sumará con la apertura de la Cineteca en el Centro Cultural Universitario (CCU).

“Estar en Guadalajara es todo un agasajo, durante mucho tiempo estuve trabajando en películas como ‘Toña Machetes’ (1985) y telenovelas como ‘Las grandes aguas’ (1989) y ver que ahora tendrá una Cineteca es maravilloso, no es algo fácil, es un homenaje al cine mexicano que nos ha dado tanta honra y orgullo desde la época de oro del cine nacional”.

¿Cuál es el futuro?

Aunque en su juventud y adultez temprana José Carlos Ruiz protagonizó historias más pasionales, sociales y de ámbito político, el que ahora el cine mexicano tenga mayor presencia en la comedia no es un género que considere sea el que reine en el futuro, sin embargo, puntualiza que los directores mexicanos más destacados mundialmente no se han encasillado en las temáticas de moda y eso ha sido la clave de su éxito.

“Siempre habrá dos tipos de cine: el bueno y el malo y el público sabe cuándo algo es bueno o no. Ahora tenemos a muchos paisanos como Cuarón, Iñarritu, Lubesky y Guillermo del Toro y ellos no han escogido un tema especial para pensar. Cualquier tema cuando está bien hecho, desarrollado, dirigido y actuado tiene éxito y a ellos hay que aplaudirles con mucha rabia porque lo han hecho muy bien”.

El primer actor destaca que una virtud que debe seguir pregonándose en la formación de talentos del cine es la honestidad con la que se trabaja y no limitar el potencial que los nuevos actores y directores tienen para desarrollar personajes capaces no solo se atraer la atención al instante, sino que puedan perdurar y ser recordados pese al paso de los años.

“Cuando eres joven tienes un punto de vista diferente a cuando ya tienes madurez y edad mayor, hay personajes que yo no volvería a tocar, por ejemplo a Benito Juárez (serie El Carruaje, 1972), yo no me quitaría ni me pondría nada a mi actuación de ese momento, o lo que hice en ‘Los Albañiles’, ‘La guerra santa’, ‘El último trago’ o ‘Almacenados’, todo tiene su momento y chiste, lo importante es que seas honesto, que tu entrega sea total”.

José Carlos Ruiz ha sido nominado y galardonado varias veces por la Academia Mexicana de Cine en los Arieles, logrando la presea de Mejor actor y como Mejor co-actuación por sus interpretaciones en “Vidas errantes” de Juan Antonio de la Riva y “Almacenados” de Jack Zagha Kababie.

YR