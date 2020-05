A botar los cacharros

Actualmente la atención de los gobiernos y de la ciudadanía en general gira en torno a las medidas preventivas que se han extendido a nivel mundial para tratar de protegerse contra el brote del coronavirus y evitar el incremento del número de contagios. Sin embargo, no debemos olvidar que el tiempo sigue su marcha, el temporal de lluvias está cada vez más cerca y, por lo tanto, también debemos comenzar a tomar las medidas necesarias para prevenir y combatir los criaderos de mosquitos en nuestros hogares, ya que año tras año en Jalisco se contabilizan cientos de casos de personas infectadas con el virus del dengue, zika y chinkungunya, ocasionados por las picaduras de zancudos que transmiten estas enfermedades y que se criaron durante las lluvias.

El confinamiento por la pandemia de coronavirus se ha extendido hasta el próximo 30 de mayo y esta podría ser una buena oportunidad para aprovechar el tiempo libre en casa y deshacerse de todos aquellos cacharros y objetos que ya no necesitas en tu hogar, pues algunos de ellos sólo permanecen arrumbados y representan una posible fuente para el criadero de mosquitos al acumular agua limpia o de lluvia.

Descacharriza tu casa

La descacharrización no tiene otro objetivo más que deshacerse de cualquier tipo de material u objeto inservible que se encuentra en nuestros domicilios, en los alrededores de la casa y en la comunidad en general, pues durante el temporal de lluvias pueden ser simples acumuladores de agua y, por lo tanto, criaderos de mosquitos. Por esa razón se recomienda eliminar aquellos cacharros como llantas, piezas de autos, latas, botellas, frascos y en general cualquier tipo de recipiente que ya no se use donde se pudiera almacenar agua.

Voltea los recipientes

Luego de haber revisado en todos y cada uno de los rincones de tu hogar cuáles son los cacharros inservibles de los que deberás deshacerte, ahora es momento de analizar cuáles son los objetos de uso doméstico que pudieran acumular agua y ser criaderos de mosquitos. Para ello se recomienda voltear bocabajo cubetas, tinas, botellas y todo tipo de recipiente que pueda almacenar el vital líquido durante el próximo temporal.

Evita criaderos dentro del hogar

Dentro de nuestra casa existen algunos objetos que pueden fungir como criaderos de mosquitos, aunque no acumulen agua directamente por las lluvias. Se trata de cosas como floreros, bebederos de animales domésticos, piletas y cualquier otro recipiente que se utilice para conservar pocas cantidades de agua para uso doméstico. Para ello se recomienda cambiar el vital líquido cada tres días y cepillar los costados de los recipientes antes de renovarles el agua para eliminar cualquier huevo de mosquito que pudiera quedar adherido al objeto.

Protege el agua de tu casa

En los tanques cisterna, aljibes y en otros recipientes o contenedores de enorme tamaño donde no se puede renovar el agua cada tres días, se recomienda que estos permanezcan tapados herméticamente para evitar que los mosquitos puedan poner sus huevos en el interior. En caso de que esto no sea posible, debido al mal estado de algunas de las tapas, los expertos exhortan a la población a que el agua sea tratada periódicamente con un producto larvicida, pues los mosquitos pueden aprovechar cualquier orificio para ingresar y comenzar un criadero.