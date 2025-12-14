Perú, el sendero de los dioses

¿Qué hace tan atractivo a Perú? Quizás se trata de esa sensación de conocer un mundo completamente nuevo que al mismo tiempo nos hace sentir como en casa. También la curiosidad por descubrir sus historias, que siempre terminan tocando nuestro corazón. Es probar una gastronomía laureada por sus sabores, versátil y dueña de un recetario infinito.

Todo lo anterior forma parte de una larga lista de razones que sitúan a Perú entre los destinos más apetitosos para recorrer en 2026, tal como lo menciona Max Rodríguez, director de PromPerú, órgano encargado de la promoción de la nación andina en todo el mundo.

Max explica para los lectores de EL INFORMADOR que el viajero mexicano sabe invertir su tiempo y presupuesto en destino de calidad. “Al viajar a Perú, por ejemplo, el turista mexicano gasta mil 322 dólares en promedio (independientemente del costo del pasaje). Además, es uno de los viajeros que más tiempo se queda en suelo peruano, con una estadía promedio de nueve días”.

Pero, ¿qué le llama la atención a los viajeros de nuestro país que visitan Perú? Max sonríe antes de responder, porque aunque la lista es larga, la razón número uno siempre es la misma: la comida.

Arequipa. Joya colonial y también maravilla natural del sur peruano. ESPECIAL

Un crisol de aventuras

La Amazonía peruana se ha vuelto un imán para el viajero en años recientes, en especial aquellos que buscan contacto directo con la naturaleza y la desconexión del ajetreo diario. Por otro lado, también cuenta con alojamientos de lujo para quien no desee desprenderse de todas las comodidades.

Como tiene selva, Perú también tiene cadenas montañosas. En el departamento de Áncash y en especial en su capital, Huaraz, hay opción incluso para realizar montañismo y escalada en estos meses, mientras que a mediados de año, con el invierno austral, incluso se puede esquiar.

Otro desarrollo turístico que está ganando fuerza recientemente es el callejón de Huaylas, con ciudades como Recuay, Carhuaz y Caraz, cuyas encantadoras vistas valen la pena ser descubiertas en persona.

La ciudad de Arequipa, cuyo Centro Histórico es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, presume su herencia virreinal. De aquí podemos partir al Cañón del Colca (a 100 kilómetros al noroeste de Arequipa), cuya profundidad es del doble que el Gran Cañón de Estados Unidos.

Y si de historia colonial se habla, otro imperdible es Ayacucho, al Sur de los Andes. Famoso por su venta de artesanías y la cercanía de zonas arqueológicas, en esta ciudad se consagró la independencia definitiva de Perú en el siglo XIX.

Al norte, el tiempo se vuelve eternidad ante las misteriosas líneas de Nazca, cuyas inmensas figuras han despertado diversas teorías entre los expertos.

Cusco. Es una de las ciudades con mejor oferta de hospedaje. ESPECIAL

Todos los caminos llevan a Cusco

Infaltable en todo viaje a Perú (al menos una vez), Cusco ofrece múltiples opciones de hospedaje al viajero, como también brinda una cantidad inmensa de rutas para explorar los pueblos y sitios cercanos.

Cusco ya es en sí un destino. La ciudad presume la fusión de culturas que han dejado marcas en sus plazas, edificios e iglesias.

Desde aquí es posible explorar sitios arqueológicos como Sacsayhuamán, Puca Pucara y la joya de la corona, Machu Picchu.

Para esta región y este destino, se recomienda tener un itinerario de actividades bien definido y la entrada a Machu Picchu (así como el traslado, si se hace en tren, por ejemplo), adquirido con anterioridad, dado el volumen de visitantes que cada día recorre la región.

Historia y sabor. Arte y celebración. Paz y adrenalina. Perú juega con sus múltiples facetas para encantar al viajero, mostrando a cada paso su lado humano… y divino.

Alista el viaje

Los turistas mexicanos no requieren visa para entrar en Perú, pero es importante que el pasaporte tenga unavalidez de al menos seis meses al momento del ingreso a ese país.

Desde México se puede viajar a Perú por vía aérea, con conexiones desde la Ciudad de México y vuelos directos a Lima operados por aerolíneas como Aeroméxico.

Un país que se recorre a mordidas

“México y Perú son países a los que nos encanta el buen comer, y eso hace que fluyan de manera interesante los viajeros”, explica Max Rodríguez.

La baraja de platillos tradicionales peruanos es enorme, tan grande que se necesitará más de un viaje (y varias tallas del pantalón) para explorarla.

A la cabeza: el ceviche, los anticuchos, la papa a la huancaína, el chicharrón con camote, el seco de cabrito y la ocopa. La cocina, basada en una amplia variedad de papa y porotos (frijoles), abre la puerta a sabores que podrían resultar familiares a veces pero suelen tomar caminos sorprendentes en el paladar.

Max destaca que Lima (capital y puerta de entrada usual para el turista mexicano) es una ciudad reconocida por las listas gastronómicas a nivel mundial, con célebres restaurantes como Central (Av. Pedro Osma 31), Isolina Taberna Peruana (Av. San Martín 101) o Cala Restaurante (Circuito de Playas), por mencionar algunos en una misma zona.

No puede quedar de lado disfrutar de una copa de pisco, bebida tradicional que siempre acompaña las charlas y la fiesta peruana.

“El mexicano busca experiencias y emociones. Dentro del cognoscitivo usual, mucha gente piensa que Perú es Cusco y Machu Picchu nada más, pero eso ha cambiado últimamente”, agrega Max.

El primer cambio viene con explorar a profundidad la urbe, sede del virreinato peruano que se ha transformado en una ciudad eclética y moderna, sin renunciar a su larga historia frente al Océano Pacífico.

Siempre despierta, Lima recibe al viajero y lo impulsa a explorar el resto de Perú.