NFL: inicia el camino al Super Bowl LX

Hoy arranca la etapa de mayor intensidad y presión en la NFL: los playoffs con la ronda de comodines, la primera de tres, antes del Super Bowl, en determinar qué equipos siguen con vida y cuáles van a casa a replantear la siguiente temporada.

Doce de las 14 organizaciones que llegaron a este punto juegan este fin de semana protagonizando choques de poder a poder, rivalidades añejas y hay quienes buscarán dar grandes sorpresas como caballos negros.

Mientras, los Broncos de Denver y los Seahawks de Seattle, los mejores equipos de las Conferencias Americana y Nacional, respectivamente, esperan por conocer a los rivales que tendrán en la ronda divisional.

Rams vs. Panthers: Experiencia contra juventud

El duelo que abre la postemporada luce, en el papel, como uno de los más desbalanceados de la ronda de comodines, tanto por el rendimiento en temporada regular como por la experiencia acumulada en cada roster. Sin embargo, existe un antecedente reciente que obliga a la cautela: en la Semana 13, Carolina salió con la victoria en casa, rompiendo pronósticos y mostrando que puede competir ante un rival de mayor cartel.

Ambos proyectos están claramente definidos desde la posición de quarterback. Los Rams apuestan por un veterano probado en instancias definitivas, mientras que los Panthers construyen a partir de un pasador joven en su primera gran prueba.

En los controles técnicos, el contraste es similar: un entrenador consolidado (Sean McVay) y campeón frente a un head coach en etapa inicial de su proceso (Dave Canales).

Los Rams presentan mayor profundidad ofensiva, tanto por aire como por tierra, con múltiples opciones capaces de cambiar el rumbo de un partido. Carolina, en cambio, basa su aspiración en un ataque más repartido y en su defensiva.

El único antecedente en postemporada entre ambos equipos,data de la Ronda Divisional de la temporada 2003, en la que Carolina se impuso 29-23 en tiempo extra como visitante.

Cifras clave

Rams

30.5 puntos por juego (mejor de la liga)

46 pases de TD (mejorde la liga)

26 entregas de balón forzadas

Panthers

-69 en diferencial de puntos

-2 en el diferencial de balones perdidos

327.2 yardas permitidas por juego

Packers vs. Bears: Rivales añejos

La rivalidad más longeva de la NFL suma un nuevo capítulo en playoffs, una instancia en la que históricamente se han cruzado poco.

Tras repartirse triunfos en la temporada regular, el enfrentamiento llega con un elemento atípico: el visitante aparece como favorito a pesar de las limitaciones que tiene su plantilla.

Green Bay enfrenta el reto físico más complejo, con múltiples ausencias clave y varios titulares tocados. Chicago llega más completo y con mayor continuidad en sus alineaciones.

El cuidado del ovoide será determinante. Mientras Chicago se distingue por generar entregas de balón, Green Bay ha construido su éxito reciente desde la protección y la eficiencia.

Ambos equipos destacan por la protección a sus quarterbacks, pues las dos franquicias están entre las que menos capturas permitieron en la campaña, lo que abre la puerta a ataques balanceados y, en el caso de Chicago, a un juego terrestre constante que puede marcar diferencias ante una defensa vulnerable que semanas atrás perdió a su hombre clave.

En postemporada, en los más de 100 años de rivalidad, ambos equipos sólo se han medido dos veces, con un triunfo por bando. La última vez que se enfrentaron, Green Bay se impuso en la final de Conferencia de 2010, disputada en el escenario en el que jugarán hoy.

Cifras clave

Packers

16 jugadores en la reserva de lesionados

13 entregas de balón totales

48.8% en conversión de tercera oportunidad

Bears

33 entregas de balón forzadas

2,456 yardas por tierra conseguidas

11 entregas de balón totales

Bills vs. Jaguars: Fuerzas similares

Buffalo enfrenta una oportunidad inmejorable dentro de una Conferencia Americana atípica, pues sus “cocos” de postemporadas anteriores no estarán presentes. Por su parte, Jacksonville busca consolidar un proyecto que por fin muestra señales de estabilidad.

Josh Allen llega con la presión de confirmar que puede llevar a su equipo al Super Bowl, aunque para ello tendrá que enfrentar unos Playoffs tratando de ganar de visita, algo que no ha logrado en toda su carrera. Del otro lado, Jacksonville confía en la madurez que adquirió Trevor Lawrence en la segunda mitad de la campaña y su ofensiva eficiente.

Aunque la percepción apunta a estilos opuestos, ambos ataques presentan métricas similares en volumen y eficiencia. La diferencia potencial aparece en el juego terrestre, que está inclinado a favor de los Bills y en la capacidad defensiva para frenar ese rubro que tiene el cuadro de los Jaguars.

En duelos previos en postemporada, Jacksonville tiene marca de 2-0 ante Buffalo, la más reciente en 2017.

Cifras clave

Bills

2,714 yardas por tierra a favor

2,668 yardas por aire en contra

30 TD terrestres a favor

Jaguars

1,455 yardas por tierra en contra

31 pérdidas de balón forzadas

7 victorias en casa

49ers vs. Eagles: Duelo de intensidad

Este duelo es entre los dos últimos representantes de la Nacional en el Super Bowl y promete intensidad física y alto nivel táctico.

San Francisco llega respaldado por un ataque productivo y balanceado, pero deberá ser preciso ante una defensiva de Filadelfia que se destaca por limitar puntos y que jugando en casa podría ejercer una presión similar a que la los 49ers padecieron en la última semana enfrentando a los Seahawks.

Al final del día, el resultado podría ser determinado por lo que hagan los respectivos corredores de ambos equipo. Tanto Christian McCaffrey como Saquon Barkley son jugadores de élite en su posición y son piezas centrales para dictar el ritmo y abrir oportunidades en el juego aéreo.

En el historial en playoffs, la balanza está equilibrada, pues cada equipo tiene un triunfo por bando. Sin embargo, el resultado más reciente favoreció a los Eagles, que se impusieron en el Campeonato de Conferencia de hace tres campañas, consiguiendo con ello su boleto al Super Bowl LVII.

Cifras clave

49ers

48 TD totales

6.58 jugadas por serie ofensiva

47.6% de series terminaron en anotación

Eagles

19.1 puntos por juego en contra

31 TD anotados en 44 visitas a Zona Roja

52.4% de conversión en cuarta oportunidad

Chargers vs. Patriots: A demostrar su calidad

Nueva Inglaterra busca capitalizar su gran momento y resurgimiento como equipo de élite ante unos Chargers que llegan con dudas tras cerrar la temporada sin sus titulares y con una línea ofensiva que genera más dudas que certezas.

Los Patriots han sabido aprovechar un calendario accesible (tuvieron el segundo más sencillo de toda la liga) y llegan con confianza, respaldados por un quarterback joven como Drake Maye que está en pleno ascenso y que podría ser el Jugador Más Valioso de la campaña.

El duelo de pasadores contrapone proyección y momento (Maye) contra experiencia y urgencia (Justin Herbert), en lo que podría ser una de las últimas oportunidades de éxito para el quarterback de Los Ángeles con esta franquicia.

En el historial en playoffs, la balanza está completamente inclinada hacia Nueva Inglaterra, que ha ganado los últimos tres duelos en un historial de cuatro juegos, el más reciente hace siete años. De hecho, la única victoria de los Chargers data de 1964, cuando ambos equipos formaban parte de la vieja AFL.

Chargers

32 TD totales permitidos

20 puntos por juego permitidos

0 jugadores con 1,000 yardas desde la línea

Patriots

1 ganado contra equipos de marca ganadora

+170 puntos en el diferencial

53 TD en total

Texans vs. Steelers: Choque de filosofías

El cierre de la ronda de comodines se disputa en Pittsburgh, con el quarterback más experimentado de estos playoffs frente a una de las defensivas más completas de la liga.

La experiencia ha sido el principal sostén ofensivo de Pittsburgh en una temporada irregular, aunque Aaron Rodgers enfrentará una presión constante, pero en esta ocasión contará con el beneficio del regreso de D.K. Metcalf, su mejor receptor.

Houston llega con una defensiva dominante, capaz de condicionar el partido desde las trincheras y limitar grandes jugadas, tal y como lo ha hecho a lo largo de toda la campaña.

Los Texans también pueden presumir de una racha de nueve triunfos consecutivos, en los que el papel de C.J. Stroud también ha sido clave al limitar los errores.

Este será el primer duelo en el que ambos equipos se verán las caras en una postemporada. En campaña regular, los Steelers dominan el historial con cinco triunfos en ocho encuentros.

Cifras clave

Texans

47 capturas conseguidas

17.4 puntos por juego permitidos

277 yardas permitidas por juego

Steelers

4,146 yardas por aire permitidas

27 entregas de balón forzadas

3 TD defensivos conseguidos

