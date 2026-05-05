Una medida de endurecimiento en el combate al tráfico de drogas, así describió el politólogo Sandro Arreola de la Estrategia Nacional Antidrogas de Estados Unidos. Luego de que el Gobierno mexicano emitió un extrañamiento ante la solicitud del Departamento de Justicia estadounidense para detener con fines de extradición al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; al alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil; al senador Enrique Inzunza y a siete funcionarios y ex funcionarios por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, el especialista señaló que se trata de una "nueva forma de presionar" a la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Presión política desde Estados Unidos

"Es una forma de presionar al Gobierno mexicano para, lo que considera el Gobierno norteamericano, atacar de raíz la operación de los cárteles. Lo que dice entre líneas el gobierno de Donald Trump y sus funcionarios de seguridad es que detrás de los cárteles también hay una permisividad y los acuerdos con la clase política y los gobernadores y presidentes municipales ", mencionó.

Condiciones para acuerdos internacionales

El experto enfatizó en que Estados Unidos condiciona sus futuros acuerdos y relaciones a los resultados obtenidos en el combate al tráfico de drogas. Para que México llegué en buenas condiciones a la renegociación del Tratado de Libre Comercio, el Gobierno Federal y el Gabinete de Seguridad tendrán que endurecer los operativos en contra de los cárteles y, como lo señaló la Corte del Distrito Sur de Nueva York, también en contra de los funcionarios públicos que pudieran mantener vínculos con grupos de la delincuencia organizada, subrayó.

¿Cuál sería el impacto político y electoral en México?

En tanto, para la Presidenta Claudia Sheinbaum representa "un golpe a su partido, que es su columna vertebral, al Gabinete y al propio Gobierno de México". Los señalamientos de corrupción de funcionarios de Morena impactan a las labores que ha realizado el Gabinete de Seguridad en materia de combate a los cárteles.

"En el caso de Sinaloa, hay una amenaza para que pudiera llegar otro partido (en las elecciones de 2027) a desplazar a Morena dado los escándalos y la falta de resultados. No tendrá el mismo impacto en otros territorios, pero sí en la credibilidad, en la aceptación y en la percepción del desempeño del Gobierno que encabeza la Presidenta.

"Ahí sí creo que va a haber un saldo negativo que se podría manifestar, no en lo inmediato en el 2027, pero sí a modificar. Si el Gobierno de la República no modifica, sí podría perder algunos Estados y la mayoría que hoy tiene", expresó.

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