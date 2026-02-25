Servicio Militar: este es el pedido del Congreso al Ejército Nacional

El Servicio Militar es obligatorio para todos los mexicanos; sin embargo, la falta de sanciones por no cumplirlo y la pérdida de utilidad práctica de la cartilla militar como documento oficial han provocado una disminución en el número de conscriptos.

En 2024, de un universo de 1 millón 172 mil varones de 18 años, solo 238 mil ingresaron al Servicio Militar Nacional (SMN), es decir, apenas alrededor del 20 %. La cifra incluye a hombres de otras edades que se enlistaron, así como a mujeres voluntarias.

En este contexto, el diputado Gerardo Villanueva Albarrán presentó ante el Congreso de la Ciudad de México un Punto de Acuerdo para cerrar la brecha entre la obligación legal y el cumplimiento efectivo del SMN, el cual fue aprobado por el Pleno.

Mediante este acuerdo, el Congreso capitalino exhortó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a fortalecer las acciones institucionales orientadas a garantizar la observancia del SMN, pues su adecuada operación resulta crucial para mantener reservas capacitadas en el uso de las armas que permitan proteger la soberanía, la integridad territorial y la continuidad del Estado frente a amenazas externas, además de responder a contingencias internas de alto impacto social.

Diputado Gerardo Villanueva Albarrán . X/Congreso_CdMex

Del mismo modo, los reclutas del SMN deben cumplir con tareas de servicio social y apoyo en situaciones de emergencia, lo que hace más necesaria la concientización sobre la importancia de acatar esta obligación.

Cabe recordar que, entre 1997 y 2005, el Servicio Militar priorizó cinco programas de beneficio social (Educativo, Deportivo, Rescate del Acervo Cultural, Marcha contra las Adicciones y Labor Social). No obstante, desde 2006 únicamente se desarrolla el programa de adiestramiento militar.

En los últimos años, la Sedena ha implementado cambios en el programa con el objetivo de facilitar su cumplimiento, como la incorporación de mujeres voluntarias desde 2020 y, el año pasado, la reducción de las horas de adiestramiento, que ahora consisten en 13 sesiones de seis horas cada una, en lugar de las 44 sesiones que se requerían anteriormente.

Cabe señalar que, aunque el Servicio Militar es obligatorio, la capacidad de los Centros de Adiestramiento impide que todos los jóvenes inscritos reciban instrucción, ya que son sometidos a un sorteo que determina quiénes cumplen con el adiestramiento (bola blanca) y quiénes quedan en situación de disponibilidad (bola negra), es decir, a la espera de ser llamados en caso necesario.

