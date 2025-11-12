SEP: ¿Dónde se reanudan clases tras suspensión por frente frío?

Las bajas temperaturas que trajo al país el frente frío número 13 provocaron la suspensión de clases en municipios de Puebla e Hidalgo el lunes y martes. Sin embargo, con el aumento de las temperaturas también se han levantado las suspensiones.

La Secretaría de Educación Pública informó, mediante un comunicado, que hoy se reanudarán las clases presenciales en todos los niveles y modalidades educativas de los 84 municipios del estado.

No obstante, la reanudación dependerá de que las autoridades escolares consideren seguras las condiciones.

Según el calendario escolar, la próxima suspensión de clases está prevista para el lunes 17 de noviembre, como puente por el aniversario de la Revolución Mexicana, que se conmemora el 20 de noviembre.

Disminuye el clima frío en México

El Servicio Meteorológico Nacional informó en su pronóstico extendido que, entre hoy y el jueves, el frente frío número 13 modificará sus características y provocará un ascenso gradual de las temperaturas en los estados del norte, noreste, oriente y centro del país.

Aun así, las zonas serranas de Chihuahua y Durango registrarán temperaturas de -10 a -5 °C; de -5 a 0 °C en Baja California, Sonora, el sureste de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz. En las sierras de Tamaulipas, Jalisco, Querétaro, Ciudad de México, Morelos y Oaxaca se prevén valores de 0 a 5 °C.

Por otra parte, un canal de baja presión en el mar Caribe, en interacción con una corriente en niveles altos de la atmósfera, ocasionará lluvias puntuales muy fuertes en Quintana Roo y chubascos en Campeche y Yucatán.

