Registro de línea celular 2026: ¿por qué el 8 de enero es fecha clave en el proceso?

El Padrón de Telefonía Móvil avanza en su implementación y este 8 de enero se cumple uno de los plazos clave del proceso.

El Padrón de Telefonía Móvil tiene como finalidad crear un registro confiable de titulares de líneas telefónicas e incidir en la reducción de delitos como estafas y extorsiones, en los que se usa esta tecnología y se aprovecha el anonimato.

El 9 de diciembre pasado se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF) los Lineamientos para la Identificación de Líneas Telefónicas Móviles, mediante los cuales se otorgó un plazo de 30 días naturales para que las compañías habiliten la Plataforma de Gestión de Líneas Telefónicas Móviles, necesaria para realizar el proceso de vinculación y desvinculación, el cual se cumple hoy.

También, a partir de este día, los proveedores de telefonía móvil (Telcel, Movistar, AT&T y otros) solo podrán vender tarjetas SIM deshabilitadas, cuyo registro deberá ser completado por el usuario.

El proceso de registro iniciará el viernes 9 de enero y finalizará el 1 de junio de 2026.

A partir de hoy, los proveedores de telefonía móvil solo podrán vender tarjetas SIM deshabilitadas. EFE/Archivo

¿Cómo registrar mi número de teléfono celular?

A partir del viernes 9 de enero, los usuarios de telefonía celular deberán registrar sus números; de lo contrario, sus líneas serán dadas de baja.

Las líneas no asociadas a una persona concreta solo podrán recibir mensajes de alerta y realizar llamadas a números de emergencia.

La suspensión de líneas comenzará el 1 de julio, pero el registro se podrá realizar de forma extemporánea para no perder el número y no quedar incomunicados.

El registro de números se puede hacer de forma presencial y remota:

Modalidad presencial: Acudir a un centro de atención de la compañía proveedora del servicio con una identificación oficial que contenga la Clave Única de Registro de Población (CURP), si el número es de persona física, y el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), en el caso de personas morales.

Modalidad remota: Se deberá seguir un enlace enviado por el proveedor del servicio, capturar el ID y realizar una “prueba de vida” que valide que la persona que solicita el registro corresponde al titular de la identificación presentada.

Los extranjeros deberán presentar como identificación su pasaporte vigente o, en su caso, una CURP temporal.

El límite para personas físicas es de 10 números telefónicos registrados a su nombre.

¿Cómo saber qué números están registrados a mi nombre?

Los Lineamientos para la Identificación de Líneas Telefónicas Móviles también han establecido un plazo para que los proveedores habiliten la Plataforma de Consulta, en la que los usuarios podrán verificar qué números están asociados a su nombre.

En esta misma plataforma se podrán desvincular líneas no reconocidas.

