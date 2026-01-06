Un juez federal dictó prisión preventiva oficiosa contra Pedro Inzunza Noriega, alias “El Sagitario” o “El Señor de la Silla”, así como contra Miguel Ángel Nava Solís, Gaudencio Nieves López y Juan Ramón Wong. Los cuatro permanecerán internados en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) No. 1, Altiplano, en el Estado de México.

Inzunza Noriega es señalado como segundo al mando del grupo encabezado por Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, y como quien asumió el control de la organización criminal conocida como “Los Beltrán Leyva”. A esta célula se le vincula con la producción y tráfico de fentanilo, cocaína, metanfetamina y heroína.

Las cuatro personas son investigadas por su probable participación en los delitos de posesión de armas de fuego, cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las fuerzas armadas, así como contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio.

Durante la audiencia inicial, el juez calificó de legal la detención y, luego de que la defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa para los imputados.

El 31 de diciembre de 2025, el Gabinete de Seguridad informó que se identificó un inmueble en Culiacán, Sinaloa, vinculado a Inzunza Noriega. Con una orden de cateo, las autoridades realizaron un operativo que derivó en las detenciones y en el aseguramiento de armas y diversas cantidades de droga.

