Lotería Nacional Sorteo Superior 2889: resultados del 3 de julio

La noche del viernes, la Lotería Nacional celebró el Sorteo Superior 2889, que entregó un premio total de 17 millones de pesos, repartidos en dos series de 8 millones 500 mil pesos cada una.

El premio por cachito es de hasta 425 mil pesos.

El número ganador del primer premio fue el 53508, las dos series correspondientes fueron puestas a la venta en Torreón, Coahuila.

Se otorgaron reintegros a los billetes terminados en 8, excepto aquellos con las terminaciones 3508, 508 y 03, que obtuvieron premios mayores. Del mismo modo, se otorgaron reintegros a los terminados en 5, excluyendo a los números con cifras finales 01885, que en la lista de premios obtuvieron un monto mayor.

La lista completa de números ganadores puede consultarse aquí.

El billete del Sorteo Superior 2889 conmemoró el 50 aniversario de la Asociación Mexicana de Pediatría (AMP), institución líder en educación médica continua y promoción de la salud infantil.

La Lotería Nacional destacó que la AMP ha impulsado la capacitación médica, la investigación y diversas iniciativas en beneficio de los niños.

Resultados de sorteos nocturnos del 3 de julio

Melate 4234

Melate: 11, 12, 15, 19, 36, 44 Adicional: 52

Melate Revancha: 01, 05, 16, 13, 35, 43

Melate Revanchita: 02, 12, 38, 52, 54, 55

Chispazo 12106 de las 21:00 horas

06, 10, 15, 16, 22

Tris Clásico 36272 de las 21:00 horas